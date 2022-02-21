Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başarıyla tamamlanan Afrika’ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin G-20’nin önemli bir üyesi olduğunu ifade ederek, satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13’üncü ülkesi olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal-Türkiye İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Firmalarımızın Senegal’de aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Çok sayıda büyük projeyi başarıyla tamamladılar” dedi.
Türkiye’de son 24 saatte 461 bin 513 Covid-19 testi yapıldı. 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye’de son 24 saatte 461 bin 513 Covid-19 testi yapıldı. 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık 21.02.2022, 19:37
Türkiye’de son 24 saatte 461 bin 513 Covid-19 testi yapıldı. 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.