Türkiye’de milyonlarca insan bu hastalığı taşıyor

İç Hastalıları Uzmanı Filiz Çalışkan, Türkiye’de 7 milyon erişkin bireyde bulunan ve çok sayıda kişinin riskli grupta yer aldığı diyabet hastalığına karşı dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Dünyada giderek ciddi bir sağlık sorunu olarak artış gösteren diyabet, Türkiye’de de tehlikeli hastalıkların başında geliyor. Türkiye’de 7 milyon erişkin, ‘çağımızın hastalığı’ olarak da adlandırılan diyabet hastalığını taşıyor. Uzmanlar bu hastalığı taşıyanların sayısı kadar diyabet gelişimi açısından risk grubunda bulunanların da olduğu konusunda uyarıyor.

Türkiye’deki erişkinlerin yüzde 15’inin taşıdığı diyabet belirtileri ve hastalıktan korunma yolları hakkında bilgi veren Avcılar Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Filiz Çalışkan, ”Diyabet olan veya risk taşıyan kişilerde sık idrara çıkma, açlık hissi, çok su içme, cilt yaralarında geç iyileşme, ağız kuruluğu, sık sık enfeksiyon geçirme, kuru cilt, ellerde ve ayaklarda uyuşma gibi belirtileri görmekteyiz. Bu belirtiler bir veya birkaçı ortaya çıkmışsa hasta adayı gerekli takiplerin yapılması için bir sağlık kurumuna giderek başvuruda bulunması gerekmektedir” dedi.

“Hareketsiz yaşam birçok sağlık sorunlarını beraberinde getirir”

Diyabetten korunmak için yapılması gerekenleri sıralayan Çalışkan, “Düzenli egzersiz ve düzenli beslenme korunmak için en önemli yolların başında gelmektedir. Hareketsiz yaşam ve dengesiz, düzensiz beslenme, birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Dengeli, düzenli beslenme ve düzenli egzersizler sizleri diyabet başta olmak üzere birçok sağlık sorunundan korur. Bu arada hiçbir sorun olmasa bile yılda bir kan yağları kontrolü yapılması faydalı olacaktır. Bunlarla birlikte diyabet ilaçlarla tedavi yöntemi en iyi bilinen ve geniş tedavi seçenekleri olan hastalıklardan biridir. Ancak bu tedavi seçeneklerinin doğru uygulanabilmesi için diyabetlinin doğru bilgi ve becerilerle donatılması, hastalığın yönetiminin kendisinde olduğuna inandırılması gerekmektedir” diye konuştu.

“Kan şekeri ölçümü diyabetlinin sigortasıdır”

Diyabet olma riskinden de bahseden Çalışkan, “Sağlıksız beslenenlerde, hareketsiz yaşayanlar, şişman olan, sık acıkan ve hızlı kilo alanlar, birinci derece akrabalarında diyabet bulunanlar, daha önceden gizli diyabet tanısı almış olanlar, gebelik diyabeti tanısı almış ya da 4 kilogramın üstünde bebek doğurmuş olan kadınlar, kan yağları yüksek olanlar, uyku apne sendromu olan kişiler, erken yaşta kalp-damar hastalığı başlamış olan kişilerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Diyabetli birey evde, okulda, işte tedavi ve bakımını nasıl sürdüreceği ile ilgili bilgi ve becerili olmalıdır. Evde kendi kendine kan şekeri ölçümü diyabetlinin sigortasıdır. Yapılan bir ölçümle hipoglisemi tespit edilebilir ve hayat kurtarıcı olabilir” şeklinde konuştu.