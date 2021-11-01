Türkiye’de ilk: Öğrenciler için ’PCR numune alma noktası’ oluşturuldu

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, yapılan uygulama ile okulda temaslı durumda olan veya semptomu olmayan öğrencilerin daha hızlı ve kolay şekilde korona testi olması için ’PCR numune alma noktası’ oluşturuldu.

Okullardaki sınıflarda bir kişi pozitif çıkmasıyla diğer öğrenciler temaslı olarak sisteme kaydedilebiliyor. Bu durumda karantina sürecinin 5. gününde teste ihtiyaç duyan öğrenciler artık velileriyle birlikte hastaneye gitmeden araçlarında PCR testi olabilecek. Batıpark Olimpiyat Stadı alanında oluşturulan PCR test alanında arabanın içinde güvenle PCR testi yapılıyor. Bu sayede temaslı öğrenci hem kalabalık ortama girmeden diğer kişilerin hayatını riske atmıyor hem de hastanede sıra beklemiyor.

"Çok kolay, hızlı, pratik bir şekilde burada testlerimizi alacağız"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Yaklaşık 1 buçuk 2 yıldır Covid ile mücadelemizi yapmaktayız. Tabii ki Covid-19’u tanımlayabilmek için PCR testi alıyoruz. Şu anda okullarda yaptığımız çalışmalarda pozitiflerin ayrıştırılasında veya temasta bulunması olsun PCR testini kullanmaktayız. Okullarda pozitif vakalarımız olduğunda çocuklarımız temaslı olarak kaydedilebiliyorlar. Temaslı olarak kaydedilen veya semptomu olmayan çocuklarımızı 5’inci gününde PCR testlerini alarak daha sonra eğer negatif ise yine maske, mesafe kurallarına uyarak okullarına devam etmelerini sağlıyoruz. Bugün burada Türkiye’de ilk olan PCR numunesi alma yeri oluşturduk. Burada vatandaşlarımız hiçbir sağlık tesisinde hiçbir sıraya gelmeden direk açık alanda kendi arabalarıyla gelmiş olacaklar. Çadırın altında hemen arkadaşlarımız hızlıca testlerini alacaklar. Burada herhangi bir sağlık tesisinde oluşabilecek bulaşın önüne geçmiş olacağız. Hem trafik sıkıntısı çekilmemiş olacak. Hem bekledikleri zaman kendi araçları içinde beklemiş olacaklar. Çok kolay, hızlı, pratik bir şekilde burada testlerimizi alacağız. Aynı gün içerisinde zaten sonuçlarımız çıkıyor. Önümüzdeki günlerde burayı biraz daha geliştirmiş olup diğer tarama amaçlı yapmamız gereken PCR numunelerini bu alanlarda almış olacağız. Şu anlık sadece temaslı durumda olan 5’inci gününde numune alınması gereken öğrencilerimiz için tasarlamış olduk" dedi.

Korona testi olan lise 1 öğrencisi Melik Kayra Çınar, "Çok güzel bir uygulama. Hastaneye gitmeye gerek yok. Kalabalığa gitmeye gerek yok. Çok rahat ve kolay bir uygulama. Açık ortam. İl Sağlık Müdürlüğüne bu uygulamadan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Öğrenci velisi Aynur Çınar ise, "Öncelikle bu uygulamayı yapana sorumlulara çok teşekkür ediyorum. Kalabalığa girmeden, sıraları beklemeden çok güzel şekilde aracımızın içerisinde konforumuz bozulmadan numune veriyoruz. Bu sırada en azından başkalarına bulaştırma riskimiz olmadan kimseden bir risk almadan kendi işimizi hallettik" şeklinde konuştu.

PCR numunesi alma merkezi haftanın 7 günü 10.00 ile 22.00 arası hizmet verecek.