Türkiye’de her 4 vakadan 1’i Karadeniz Bölgesi’nde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı korona virüs vaka sayılarına göre Türkiye’deki vakaların yüzde 24,1 yani her 4 vakadan 1’i Karadeniz Bölgesi’nde.

Bakan Koca’nın açıkladığı 15-21 Şubat verilerine göre Türkiye’de 44 bin 294 korona virüsü vakası tespit edildi. Karadeniz Bölgesi’nin tamamında tespit edilen vaka sayısı ise 10 bin 639 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 9,46’sına sahip olan Karadeniz Bölgesi korona virüsü rakamları göz önüne alındığında yüzde 24,1 gibi büyük fark ile en üst sırada yer alıyor.

5 il vakaların yüzde 17’sini yükleniyor

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Rize, Ordu, Samsun, Trabzon ve Giresun’da 15-21 şubat tarihleri arasında 7 bin 840 korona virüsü vakası tespit edildi. Bu rakamlar göz önüne alındığında Türkiye’deki vakaların yüzde 17’si sadece bu 5 ilde bulunuyor. Bu illerdeki vakalar ise Samsun 2 bin 752 vaka, Trabzon bin 685 vaka, Ordu bin 739 vaka, Giresun 976 vaka ve Rize’de 688 korona virüsü vakası tespit edildi.