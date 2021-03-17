Türkiye’de gözlerin çevrildiğ AB aşı taslağında neler var

İspanya’da yayınlanan El Pais Gazetesi’nde yer alan haberde AB toplantısında gündeme gelecek konuyla ilgili taslakta Rusya’nın Sputnik V aşısı kullananlar ile ilgili kıstlayıcı bir şey olmayacağı, Çin aşısının ise üye devletlerin, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından henüz onaylanmadığı için bu yönde nasıl karar alınacağının bilinmediği belirtiliyor.

Haberde EMA onayı almış BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Janssen ile ilgili sorun olmadığı, benzer biçimde Rusya’nın Sputnik V aşısı ile ilgil bir kısıtlama olmayacağı Çin aşısının durumunun ise belirsiz olduğu aktarılıyor.

El Pais haberinde “ Konuyla ilgili genel kabul yazın serbest dolaşımı kolaylaştırmak ve böylece bu yıl turizm kampanyasını kurtarmaktır. Yunanistan, Hırvatistan veya İspanya gibi turizme en çok bağımlı olan ülkeler haftalardır bir proje talep ediyorlar. Brüksel, Haziran ayı sonuna kadar 400 milyon doz koronavirüs aşısının dağıtılacağını ve bu da 200 milyon kişinin, yani Avrupa'nın yetişkin nüfusunun% 54'ünün aşılanmasını mümkün kılacak”dendikten sonra “Brüksel, tasarının hızla onaylanacağından ve uygulanmasına yönelik düzenlemelerin en geç Haziran ayına kadar onaylanacağından emin" olduğu belirtiliyor.

Haberde üç türden sertifika verilmesinin öngörüldüğü belirtilerek her durumda, aşı sertifikası aşılanan kişi ve kullanılan aşı hakkında temel bilgileri içereceği; tüm bilgiler düzenleyen ülkenin resmi dillerinde ve İngilizce olacağı, aşı olan kişinin adı ve soyadı, doğum tarihi, aşının türü, markası, üretmeye veya satmaya yetkili şirket, uygulanan doz sayısı, aşılama tarihi ve yeri aşıyı yapan kişinin kimliği bilgilrinin olacağı belirtiliyor.

Taslakta sertifikanın "hareket özgürlüğünün kullanılmasını engelleyici bir koşul olmayacağı şekilde düzenleneceği " belirtilmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Taslakta ayrıca, aşı olamayan veya olmak istemeyen kişilerin, "Gerekirse zorunlu testlerden veya karantina / kendi kendine tecritten geçmesi şartıyla" aşılananlarla aynı hareket özgürlüğünden yararlanmaları gerektiğini belirtiliyor.

Haberde sertifikanın Rusya'nın Sputnik V ve Çin Sinopharm gibi ulusal olarak onaylanmış aşılarla aşılanmış kişilere de verileceği, bununla birlikte, EMA onayından henüz geçmemiş olan bir Rus veya Çin aşısı ile aşılanmış AB yurttaşlarının yalnız bu aşıyı tanıyan ülkelere serbestçe seyahat edebileceği belirtiliyor.

El Pais haberinde şu örneği veriyor: "Başka bir deyişle, bir Rus veya Çin aşısıyla aşılanmış bir Macar vatandaşı, örneğin Macaristan Başbakanı Viktor Orban, kısıtlama olmaksızın yalnızca bu aşıların kullanımını tanıyan AB ülkelerine seyahat edebilecek."