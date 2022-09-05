Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin azaltılması hedefleniyor

Edirne’de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan stantta açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. M. İshak Yıldırım, 2025 yılına kadar Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin yüzde 25 azaltılmasının hedeflendiğine vurgu yaptı.

Edirne’de 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Saraçlar Caddesi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. M. İshak Yıldırım, Bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyadaki en önemli ölüm sebeplerinden birisi olduğunu ve bununla mücadelede aile hekimlerine başvurmanın büyük önem taşıdığına değindi.

Saraçlar Caddesi’nde açılan stantlarda ücretsiz olarak tansiyon ve şeker ölçümleri yapılara verilen hizmetler tanıtıldı. Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtan ekipler, halk sağlığı merkezlerine gelmeleri çağrısı da yaptı.

Halk sağlığının bir ömür boyu çok önemli olduğunu aktaran Uzman. Dr. Yıldırım, sağlık Bakanlığı olarak en temel hedeflerinin halk sağlığını koruma ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunarak uzun ömürlü bir toplum oluşturmak olduğunu ifade etti.

Birinci ve ikinci basamaklarda sağlık hizmeti verildiğini hatırlatan Yıldırım, sağlık sisteminin en önemli parçalarından birisinin ise aile hekimleri olduğunu ve kronik hastalıkların taranması ve takibinde aile hekimlerinin büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan dolayı milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini fakat kronik hastalıkların önlenmesinde erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yıldırım, "Özellikle 18 yaşından sonra senede en az bir kez karın çevresi, boy-kilo ve tansiyonumuza baktırmamız lazım. Bunun için aile hekimimize başvurmamız lazım. Özellikle 40 ve 65 yaşından sonra kronik kalp hastalıkları açısından gerekli tetkiklerimizi aile hekimimize başvurarak yapmamız lazım. Kovid-19 bulaşıcı bir hastalık ama kronik kalp hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, obezite ve diyabet gibi hastalıklar bulaşıcı olmayan hastalıklardır" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlara çağrı

Bulaşıcı olmayan hastalıklardan dolayı ölümlerin yaygın olduğunu aktaran Uzm. Dr. Yıldırım, "Sağlık Bakanlığı olarak bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümleri 2025’e kadar yüzde 25 oranında azaltmak gibi hedefimiz var. Bu hedefte en önemli mekanizma birinci basamak aile hekimleri. Çok değerli ve nitelikli aile hekimlerine sahibiz. Bizim ricamız vatandaşlarımızın kronik hastalıkları için en az bir kere aile hekimlerine başvurmaları ve takiplerini yaptırmaları. Böylelikle daha kaliteli ve daha uzun ömürlü bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Açılan stantta şeker ve tansiyon kontrolü yaptıran vatandaşlardan Hilal Karadağ, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ve bu yapılan hizmetlerle hastaneye gitmeyen vatandaşların da yönlendirme yapılarak hastaneye gitmeye teşvik edildiğini söyledi.