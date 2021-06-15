Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı

Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle:

1 MİLYON DOZ aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021

Türkiye'nin koronavirüse karşı uyguladığı aşı miktarı açıkladı. Buna göre Türkiye'de virüse karşı uygulanan aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 artarak 36 milyona yaklaştı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşılama çalışmalarında son durum açıklandı. Buna göre Türkiye'de bugüne kadar 35 milyon 611 bin 668 doz koronavirüs aşısı yapıldı. 21 milyon 692 bin 767 kişiye ilk doz, 13 milyon 918 bin 901 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 35 milyon 611 bin 668 doz COVID-19 aşısı yapıldı.