banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı

Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Türkiye'de bugün 1 milyon doz aşı yapıldığını duyurdu.

Sağlık 15.06.2021, 20:18 15.06.2021, 20:21
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı

Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle:

Türkiye'nin koronavirüse karşı uyguladığı aşı miktarı açıkladı. Buna göre Türkiye'de virüse karşı uygulanan aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 artarak 36 milyona yaklaştı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşılama çalışmalarında son durum açıklandı. Buna göre Türkiye'de bugüne kadar 35 milyon 611 bin 668 doz koronavirüs aşısı yapıldı. 21 milyon 692 bin 767 kişiye ilk doz, 13 milyon 918 bin 901 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 35 milyon 611 bin 668 doz COVID-19 aşısı yapıldı.

banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı bulutlu
banner493