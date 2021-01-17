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Türkiye’de aşı olan kişilerin sayısı 700 bini geçti
Siyasiler ve sağlıkçılardan başlayan aşı uygulaması hızla devam ediyor. Türkiye’ye gelen 3 milyon aşının 700 bini enjekte edildi
Sağlık 17.01.2021, 16:57
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Sağlık Bakanlığı aşı takip sistemi ile anlık olarak Türkiye’de kaç kişinin korona virüs aşısı olduğunu paylaşıyor. Bakanlığın paylaştığı verilere göre 4 günlük süreçte aşı olan kişi sayısı 700 bini aştı. Peki, şimdiye kadar kaç kişi korona virüs aşısı oldu? İşte 17 Ocak 2021 tarihi itibariyle son veriler…
Dünya genelinde 49 ülkede aşılama çalışmaları sürerken 17 Ocak 2021 itibariyle dünyada toplamda 37 milyon 900 bin kişi korona virüs aşısı oldu.
Türkiye’ye ise geçtiğimiz günlerde gelen aşılar sonrası ilk etapta öncelikli sıralamada yer alan sağlık çalışanları aşılanmaya başlanmıştı.
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|20
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|17
|19
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|17
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|17
|16
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|17
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|17
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|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
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|18
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|18
|23
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|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
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|18
|5
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|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
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|5. Real Sociedad
|19
|30
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|17
|30
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|18
|27
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|23
|10. Real Betis
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