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Türkiye’de ameliyat olan 9 yaşındaki Suriyeli Cafer: “Güreşçi olmak istiyorum”

Doğuştan gelen sol ayak ve ekstremitesindeki rahatsızlığı nedeniyle Suriye’de çeşitli tedaviler görerek çözüm bulamayan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Cafer Hüseyin çareyi Türkiye’de buldu.

Sağlık 10.03.2021, 15:26
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Türkiye’de ameliyat olan 9 yaşındaki Suriyeli Cafer: “Güreşçi olmak istiyorum”

Doğuştan gelen sol ayak ve ekstremitesindeki rahatsızlığı nedeniyle Suriye’de çeşitli tedaviler görerek çözüm bulamayan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Cafer Hüseyin çareyi Türkiye’de buldu.

Suriye uyruklu Cafer Hüseyin, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyata girmeden önce duygularını dile getiren küçük Cafer, ’’Okuluma, arkadaşlarıma kavuşmak istiyorum. Futbol oynayınca ayağımdan düşüyorum. Futbol oynamak istiyorum. Güreşçi olmak istiyorum. Onda güçlü olmak istiyorum. Ameliyatı hızlıca olmak istiyorum’’ dedi.

“Gerekli tedavi olduktan sonra 2-3 sene sonra ayağın tamamen normale döneceğine inanıyoruz”

Suriye’de çok doktora gittiğini ve bir türlü çözüm bulunamadığını kaydeden Baba Casim Hüseyin, “Çocuk 6 aylıkken annesinin karnında dönmüyor, hareket etmiyor gibiydi. Tedavi gördük. Çocuk dönerek hareket etti, normale döndü. Çocuk dünyaya gelince çocuğun ayağının içeriye doğru eğildiğini gördük. Suriye’de bir doktora gittik. Doktor alçıya aldı. İlk önce ayağını ön tarafa düzeltmeye başladı. 8 ay bir yıla kadar çocuğun ayağı alçıda kaldı. 15 gün alçıda, sonra çıkartıp ayağına hareketler yaptırıyoruz. Sonra tekrar alçıya aldırıyoruz. Böylece bir sene gibi alçıda kaldı. Sonra çocuk bir buçuk yaşına gelince bir ameliyat oldu. Ama çocuk büyüdükçe bu ameliyattan bir fayda görmedik. Diğer ayağıyla kıyaslayınca bu ayağının ince ve kısa olduğunu fark ettik. Yaşına göre diğer ayağı normal büyürken bu ayağı kısa ve ince kalıyordu. Ayakkabı numarası şu anda 35 numara. Bu numaralı ayakkabıyı giyince birisine normal olurken diğer ayağına büyük gelip çıkıyor. Onun için bir ayağına 35 diğer ayağına 33 numaralı ayakkabı alıyoruz. Çocuk büyüdükçe çok fark etmeye başladık. Koşarken düşüyor, dengeli yürüyemiyor. Türkiye’ye gelmek nasip oldu. Prof. Dr. Murat Altay hocayı tavsiye üzerine bulduk. Kendisine geldik. Allah razı olsun bizimle iyi ilgilendi. Öylece geçen sene Nisan ayında bir ameliyat yaptı. Sonra Korona virüs çıktığı zaman durdu. Tedaviye ara verdi. 1-2 ay önce doktor tekrar bizi aradı, konuştuk. Dedi ameliyatınızı yapacağız. Biz de geldik. Büyük bir ümitle Allah’tan şifa bekliyoruz İnşallah. Doktorumuza güveniyoruz. Gerekli tedavi olduktan sonra 2-3 sene sonra ayağın tamamen normale döneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hastanemize başvurduğunda sol alt ekstremitesinde 4 buçuk santimetre kadar bir kısalığı mevcuttu”

Ameliyatı gerçekleştiren Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Eğitim ve İdari sorumlusu Prof. Dr. Murat Altay, ’’Hastamız 8 buçuk yaşında, doğuştan gelen kendi rahatsızlığı nedeni ile sol tarafında gelişme geriliği mevcuttu. Buna bağlı olarak birkaç defa ameliyat geçirmişti ve sonuçta bize geldiğinde, hastanemize başvurduğunda sol alt ekstremitesinde 4 buçuk santimetre kadar bir kısalığı mevcuttu. Buna bağlı olarak ayak bileğinde şekil bozukluğu, kısalığa bağlı bel bölgesinde etkilenme ve yürüyüşünde çok tipik olarak bizim trendelenburg dediğimiz kısalığa bağlı yürüyüşü ve aksaması mevcuttu. Dolayısıyla ilerde daha fazla sıkıntı çekmemesi açısından biran önce karar vererek hastamızı ameliyata aldık. Ameliyatta bacağı uzatmamız gerekiyordu. Bu uzatma için de son zamanlarda sıklıkla kullanılan ve bizimde kullandığımız akıllı bilgisayar destekli Fiksatör dediğimiz bir sistem uyguladık” diye konuştu.

“Yaklaşık 4 ay sonra tedaviyi tamamlamayı planlıyoruz’’

İki halkadan oluşan bir sistem ile rahatsızlık bulunan bölgenin sabitlendiğini ve tedavinin bu şekilde başladığını belirten Prof. Dr. Altay, “İki tane halkamız var. Bunu kemiğe Şanz dediğimiz çivilerle tutturuyoruz. 5 gün kadar bu şekilde tuttuktan sonra araya koyduğumuz çubuk sistemiyle uzatıyoruz. Oldukça kolay ve basit bir yöntem ve hasta için de konforlu. Neden konforlu? Çünkü üzerine basıp yürümeyi de sağlayan bir sistem. Günlük işlerini yapmasına engel olmayan bir sistem. Diz hareketleri, ayak bileği hareketlerine izin veren ve eskiden İlizarov dediğimiz yöntemle uzatma yaparken enfeksiyon bizim için bir problemdi. Fakat bu sistemle birlikte daha az tellerle bu sistemi kurma şansımız olduğu için enfeksiyon riskimiz de bu hastalarda az olmakta. Hastanın ağrısı az olmakta ve hasta üzerine basarak gayet güzel yürüyebilmekte. Hastanın yaklaşık 4 buçuk santim kadar kısalığı mevcuttu. Uzatmaya bu gün başladık. Günde 1 mm. üzerinden uzatarak 4 buçuk cm. kısalığı gidereceğiz ve diğer tarafla eşitlemiş olacağız. Bu sayede hasta daha güzel bir şekilde kısalık olmadan beline ve diğer ekstremitesine yük bindirmeden yürümesini sağlamış olacağız ve inşallah bir aksilik olmadığı takdirde hastamızı en kısa sürede sağlığına kavuşturmuş olacağız. Hastamızın kendisinin de şu anda herhangi bir şikayeti yok. Gayet alışmış vaziyette. Çocuk olmasına karşın genelde böyle dışarıdan görünen aletlere karşı bir tepkileri olurdu. Ama maşallah hastamız gayet akıllı, uslu gayet uyum sağlamış vaziyette. Uzatma sırasında hiçbir zorluk çekmiyor. Bu da bizim için büyük avantaj. Bu tip tedavilerde hastanın uyumu gerçekten tedavi kadar önemli. Hem hareketleri yapması, hem bizim dediklerimizi uygulaması açısından ve ailesi de uyumlu olduğu için kontrollerine düzenli olarak geliyorlar. Geldikleri için de bir sıkıntı çekmeden bu tedaviyi inşallah sonlandıracağız. Yaklaşık 4 ay sonra tedaviyi tamamlamayı planlıyoruz’’ şeklinde konuştu.
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