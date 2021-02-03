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Türkiye’de 5 kişiden 1’i kanserden ölüyor

Dünya genelinde 6 kişiden 1’i, Türkiye’de de 5 kişiden 1’inin kanser nedeniyle öldüğü, kansere yakalanan kişilerin yüzde 22’sinin de tütün kullanmasından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık 03.02.2021, 11:14
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Türkiye’de 5 kişiden 1’i kanserden ölüyor

Dünya genelinde 6 kişiden 1’i, Türkiye’de de 5 kişiden 1’inin kanser nedeniyle öldüğü, kansere yakalanan kişilerin yüzde 22’sinin de tütün kullanmasından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünyada ve Türkiye’de ölüm nedenleri arasında kanserin ikinci sırada yer aldığını ifade eden Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kanser ölümlerinin 3’de 1’ine yakınının tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi, meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklandığını söyledi.

"Uygun bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor"

Kanserlerin yüzde 30 ve 50’ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu anlatan Ağırtaş, "Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme ihtimalinin de yüksek olduğu bilinmektedir. Dünya Kanser Günü, kanser konusunda farkındalığı ve eğitimi artırarak bireyleri hastalığa karşı harekete geçmeye zorlayarak her yıl milyonlarca önlenebilir ölümün önüne geçmeyi amaçlamaktadır. İlk olarak 2005 yılında düzenlenen Dünya Kanser Günü etkinlikleri, izleyen yıllarda her yılın 4 Şubat günü işbirliği kuruluşlarla birlikte küresel düzeyde yürütülen kampanyalarla geleneksel hale getirilmiştir" dedi.

"Kanserin bulaşma yolları"

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kanser alanında yoğun çalışmalarının olduğunu dile getiren Ağırtaş, şunları kaydetti:

"Uluslararası saygın kuruluşlar, kim olursa olsun herkesin küçük ya da büyük eylemlerinin, uzun vadeli, olumlu değişimlere yol açacağını ifade ederek kanserleri önleme yolunda kişilere şu risk faktörlerinden kaçınma çağrısında bulunmaktadır: Sigara ve dumansız tütün ürünlerini de içeren tütün kullanımı, fazla kilolu veya obez olmak, düşük meyve ve sebze alımını içeren sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite eksikliği, alkol kullanımı, cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu, hepatit veya diğer kanserojen enfeksiyonlara maruziyet, iyonlaştırıcı ve ultraviyole radyasyon maruziyeti, kentsel hava kirliliği, katı yakıt kullanımından kaynaklanan iç mekân dumanı" şeklinde sıraladı.

"Tütün kullananların yüzde 22’si kanserden ölüyor"

Tütün kullanımının kanser gelişimi yönünden en önemli risk faktörü olup kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22’sinden sorumlu olduğunu anlatan Ağırtaş, "Akciğer kanserinin yanı sıra özefagus, mesane, böbrek, pankreas, mide, serviks (rahim ağzı) kanserlerinden de sorumlu olduğu bilinen tütün kullanımı, hangi yaşta olursa olsun terk edildiğinde kişinin yaşam kalitesi ve yaşam süresi üzerinde anlamlı bir fark oluşturmaktadır. Bu risk faktöründen kaçınmada en önemli stratejiler; özellikle genç yaştaki bireylerin maruziyetinin engellenmesi, hangi yaşta olunursa olunsun bırakma yönünde irade beyanında bulunanların ilgili sigara bırakma merkezlerine yönlendirilmesi, dumansız olması nedeniyle herhangi bir risk içermediği gibi yanlış algıya neden olan elektronik sigara gibi ürünlerin riskinin anlatılarak toplumda bilincin yükseltilmesine yönelik eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi olacaktır" şeklinde konuştu.
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