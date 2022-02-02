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Türkiye’de 5 kişiden 1’i kanserden ölüyor

Dünya Kanser Günü’nde açıklamalarda bulunan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murt Ağırtaş, "Ölüm nedenlerine bakıldığında da dünya geneli için yaklaşık her 6 ölümden birinin, ülkemiz için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleşiyor" dedi.

Sağlık 02.02.2022, 15:56
Türkiye’de 5 kişiden 1’i kanserden ölüyor

Dünya Kanser Günü’nde açıklamalarda bulunan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murt Ağırtaş, "Ölüm nedenlerine bakıldığında da dünya geneli için yaklaşık her 6 ölümden birinin, ülkemiz için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleşiyor" dedi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murt Ağırtaş, Dünya Kanser Günü’nde açıklamalarda bulundu. Dünya Kanser Günü yankı uyandırmayı, değişim aşılamayı ve farkındalık günü ile sınırlı kalmayarak daha sonraki günlerde de sürdürülecek bir eylemi harekete geçirmeyi amaçlayan bir kampanya olduğunu ifade eden Ağırtaş, "İlk olarak 2005 yılında ülkemizin de yakın işbirliği içerisinde olduğu Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlenen Dünya Kanser Günü etkinlikleri, izleyen yıllarda her yılın 4 Şubat günü UICC ve işbirliğindeki kuruluşlarla birlikte küresel düzeyde yürütülen kampanyalarla geleneksel hale getirilmiştir" dedi.

"Erken teşhis için sağlık kuruluşlarına başvurunuz"

"Ölüm nedenlerine bakıldığında da dünya geneli için yaklaşık her 6 ölümden birinin, ülke için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleşiyor" ifadelerine yer veren Dr. Ağırtaş, "Siz de kanserden korunmak ve kendinize uygun taramaları yaptırmak için Toplum Sağlığı Merkezine (TSM) bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’ne başvurabilirsiniz. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kanser alanında yoğun çalışmaları bulunan uluslararası saygın kuruluşlar, her bireyin, küçük ya da büyük eylemlerinin, uzun vadeli, olumlu değişimlere yol açacağını ifade ederek kanserleri önleme yolunda kişilere çeşitli risk faktörlerinden kaçınma çağrısında bulunmaktadır" diye konuştu.

"5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi yapılmaktadır"

Ülke genelinde kanser taramaları; birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında yapıldığını dile getiren Dr. Ağırtaş, şunları kaydetti:

"Kırsal kesimde bulunan vatandaşlarımız için de mobil tarama araçları ile tarama hizmeti verilmektedir. İlimizde bulunan Mobil Kanser Tarama aracımız ile taramalarımız Covid-19 pandemisi nedeni ile ’Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi’ doğrultusunda gerekli önlemler alınarak yapılmaktadır. Ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser tarama programımızda; meme kanseri taraması; 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilmektedir. Rahim ağzı kanseri taraması; 30- 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi yapılmaktadır. Kalın bağırsak kanseri taraması; 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) yapılmakta, 10 yılda bir de kolonoskopi önerilmektedir."

"Kansere karşı mücadele ediyoruz"

Türkiye’de kansere karşı önemli bir mücadelenin verildiğini ifade eden Dr. Ağırtaş, "Tarama sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunan kişiler ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmekte ve ileri tetkikler yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yapılmakta olup, ilimizde de tarama sonucu pozitif ve ya şüpheli olan kişiler Yüksek İhtisas Hastanesine yönlendirilmektedirler. Taramaları artırmak, sağlık okuryazarlığı konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere 81 ilde olduğu gibi ilimizde de Müdürlüğümüz, kansere karşı mücadelede en ön saflarda yer alarak kanserden korunma, erken tanı ve tedavi konularında farkındalık oluşturarak vatandaşlarımızı kansere karşı mücadele etmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

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