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Türkiye’de 25 bin kişi organ bekliyor

Samsun Üniversitesinde konferans veren Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, “Türkiye’de 25 bin kişi organ bekliyor. Ancak bu bekleyenlerin 2 bin 500’ü her yıl ölüyor. Burada iş bize düşüyor. Bağış yapacağız” dedi.

Sağlık 02.11.2021, 17:21
Türkiye’de 25 bin kişi organ bekliyor

Samsun Üniversitesinde konferans veren Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, “Türkiye’de 25 bin kişi organ bekliyor. Ancak bu bekleyenlerin 2 bin 500’ü her yıl ölüyor. Burada iş bize düşüyor. Bağış yapacağız” dedi.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü 100.Yıl Konferans Salonunda Organ Bağışı konulu bir konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasında kürsüye gelen Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergin Kariptaş, Organ bağışının önemine değinerek, Türkiye’de organ bekleyen hastaların sayısının yüksek bir oranda olduğunun altını çizdi. Katılımcılara organ bağışına katkı vermeleri ve yakın çevrelerine de bu bilgilendirmeyi yaparak, organ bağışı sayılarının artmasına destek olmaları önerisinde bulundu.

“Türkiye’de 25 bin kişi organ bekliyor.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak ise “Türkiye’de 25 bin kişi organ bekliyor. Ancak bu bekleyenlerin 2 bin 500’ü her yıl ölüyor. Burada iş bize düşüyor. Bağış yapacağız. O bekleyen insanlarımızın organa kavuşması için devletimiz burada topuyla, tüfeğiyle bizim yanımızda. Sıraya girmeden vefat eden birçok insanımız da var. Bu ne demektir? 4 yılda bekleyenlerin tamamı eğer nakil olamazsa istatistikî anlamda vefat edeceklerdir. Ama nakil olursa kurtulacaklardır. Nakil başarı oranlarımız böbrekte yüzde 90’larda, karaciğerde yüzde 70’lerde. Böbrek hastalarının hiç olmazsa diyaliz gibi hayatlarını idame ettirebilmeleri adına bir şansları varken, karaciğer, kalp, akciğer bekleyen insanımızın tek şansı o nakli olabilmelerinde” diye konuştu.

8 ilde koordinasyon

Beyin ölümü sonrası ölen kişinin organlarının bağışlanmasının önemine işaret eden Kazak, “Hastamız bir kere yoğun bakımda yatıyor olacak. Beyin ölümü dediğimiz hadise gerçekleşecek ve aileler buna izin verecek. Gerçekten zorlu bir süreç bu. Bölgemizde koordinasyon merkezimiz Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat illerini kapsıyor ve burada toplam 4 milyon 800 bine yakın bir nüfusumuz var. Bu illerin koordinasyonunu yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"Yaşarken organınızı bağışlayın"

Organ bağışı desteği konusunda çağrıda da bulunan Dr. Kazak şunları söyledi:

“Organ bekleyen insanlarımızın organa kavuşması için, devletimiz burada topuyla, tüfeğiyle bizim yanımızda. Helikopteriyle, ambulansıyla, uçağıyla, gerçekten devlet elinden geleni yapıyor. Yıllarca organ bekleyen hastalarımız var. Burada iş bize düşüyor. Bağış yapacağız. Burada zengin, fakir, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmiyor. Sizin sadece doku ve kan uyumuna göre, puanlama sistemi sonucunda bu organlar dağıtılır. Samsun bölgesi çok güzel işler yapıyor. Sadece geçen sene Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde kadavradan 38 nakil yapıldı. Birkaç saat sonra mezara girecek organlar birilerine umut oldu. Bazen bir kişi, 5, bazen de 7 kişiye umut oluyor. Lütfen yaşarken organınızı bağışlayın. Türkiye’de en büyük sorun bu işte. 100 beyin ölümünün ABD ve İspanya’da 90’ı, bizde 20’si bağışlanıyor. Biz bunu artırabilirsek hastalara daha çok umut olunacak.”

Program anı fotoğrafının ardından sona erdi.

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