banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ali Koç'tan canlı yayında açıklama: 'ADAYIM'
Ali Koç'tan canlı yayında açıklama: 'ADAYIM'
Bitcoin toparlanmakta zorlanıyor
Bitcoin toparlanmakta zorlanıyor
First Lady ağzını bozmuş! Jill Biden'dan Kamala Harris'e küfür: S...sin gitsin
First Lady ağzını bozmuş! Jill Biden'dan Kamala Harris'e küfür: S...sin gitsin
Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı
Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı

Türkiye, Pfizer ile BioNTech'le 90 milyon doz aşı için anlaşma yaptı!

Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak anlaşma imzaladı.

Sağlık 20.05.2021, 14:10
Türkiye, Pfizer ile BioNTech'le 90 milyon doz aşı için anlaşma yaptı!

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

UĞUR ŞAHİN'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, amaçlarının, salgını sona erdirmek, hastane yatışlarını azaltmak ve normal hayata dönmeye yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara mümkün olduğunca çok Kovid-19 aşısı sağlamak olduğunu belirterek, “Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

BAKAN KOCA YAZ SONUNA KADAR 90 MİLYON DOZ AŞININ GELECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 milyon doz BioNTech aşısının haziranda geleceğini, temmuz, ağustos ve eylül boyunca Türkiye’ye 60 milyon doz daha BioNTech aşısının teslim edileceğini açıklamıştı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu