banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Maradona'nın serveti açıklanınca ortalık karıştı...
Maradona'nın serveti açıklanınca ortalık karıştı...
Tüccar destek bekliyor
Tüccar destek bekliyor
Türkiye uluslararası öğrenciler için çekim merkezi
Türkiye uluslararası öğrenciler için çekim merkezi
Vaka sayılarındaki artış, ekonomide endişe ve risk oluşturuyor
Vaka sayılarındaki artış, ekonomide endişe ve risk oluşturuyor

Türkiye'nin aldığı aşının ilk sonuçları açıklandı!

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin'in korona virüs aşısı Sinovac'ın Faz 3 deneylerinde ilk sonuçlar açıklandı. Endonezya' devlet ilaç kurumu Bio Farma, aşının yüzde 97 koruma sağladığı duyurdu.

Sağlık 08.12.2020, 13:37
2
Türkiye'nin aldığı aşının ilk sonuçları açıklandı!
banner422

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz deneylerinden ilk sonuçlar geldi.

Endonezya merkezli Bio Farma şirketi, CoronVac'ın ilk denemelerde %97'ye kadar etkili olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

Bio Farma'dan Iwan Setiawan yaptığı açıklamada etki oranı tespitlerini yaptıkları bir aylık klinik denemelere dayandırdıklarını ve final tespitlerini ocak ayında duyuracaklarını belirtti.

Öte yandan Endonezya, 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc’a ait COVID-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

TWITTER’DAN BİZİ TAKİP EDİN

FACEBOOK’TAN BİZİ TAKİP EDİN

Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu