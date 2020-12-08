Türkiye'nin aldığı aşının ilk sonuçları açıklandı!

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz deneylerinden ilk sonuçlar geldi.

Endonezya merkezli Bio Farma şirketi, CoronVac'ın ilk denemelerde %97'ye kadar etkili olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

Bio Farma'dan Iwan Setiawan yaptığı açıklamada etki oranı tespitlerini yaptıkları bir aylık klinik denemelere dayandırdıklarını ve final tespitlerini ocak ayında duyuracaklarını belirtti.

Öte yandan Endonezya, 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc’a ait COVID-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

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