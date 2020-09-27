Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 aşısıyla ilgili olarak “Özel sektöre ait bir firmanın alt yapısı aşının üretimine uygun hale getiriliyor” sözlerinin ardından gözler, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde yürütülen çalışmalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'in ilk aylarını işaret ettiği aşı projelerinden birinin Adıyaman'da sürdürüldüğü ortaya çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman'da aşı geliştirme çalışmalarının yapıldığı Vetal firmasını ziyaret etti. 2 aşı projesinde hayvan deneylerinin tamamlandığını, Adıyaman'da da hayvan deneylerinde son aşamaya gelindiğini kaydeden Bakan Varank, “Yani 3 aşı projemizde insan üzerinde gerçekleşecek klinik aşama çalışmalara geldik diyebiliriz. Bunları Türkiye'de üretebilecek alt yapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. Vetal de önemli bir adayımız” ifadelerini kullandı.

17 proje var

Türkiye de, tüm dünya gibi Covid-19'a karşı etkili olabilecek aşı konusunda çalışmalarını tüm hızla sürdürüyor. TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında aşı ve ilaç olmak üzere toplam 17 proje üzerinde çalışan bilim insanları, bir an önce sonuç almak için çabalıyor.

Vetal'i ziyaret

Bu çalışmalardan biri de Adıyaman'da yürütülüyor. Bakan Varank, Adıyaman'da aşı üzerine çalışan Vetal A.Ş.'yi ziyaret etti. Türkiye'de en yüksek biyogüvenlik seviyesine sahip olacak BSL-4 laboratuvarının inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Varank'a, ziyaretinde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş ile Fatih Toprak ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut eşlik etti.

17 laboratuvarı var

Bakan Varank, TÜBİTAK ve VETAL firması iş birliğinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğü fabrikadaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Veteriner aşıları üretiminde Türkiye'nin en iyi alt yapıya sahip firmalarından birinin Adıyaman'da bulunduğunu belirten Varank, firmanın biyogüvenlikli 17 laboratuvara sahip olduğunu söyledi. Vetal firmasının ürettiği veteriner aşılarını ihraç ettiğini de ifade eden Varank, firmanın ayrıca Adıyaman Üniversitesi ile anti serum çalışmaları yaptığını dile getirdi.

Bilim insanlarının üstün gayreti

Covid-19 Türkiye sınırlarına girmeden önemli tedbirler aldıklarını hatırlatan Varank, bu kapsamda TÜBİTAK bünyesinde Covid-19 Türkiye Platformu'nu oluşturduklarını belirtti.

Aşı projelerinde önemli bir mesafe kat ettiklerini vurgulayan Bakan Varank, "TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında başlatılan aşı ve ilaç geliştirme projelerimiz büyük bir kararlılık ve bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor" diye konuştu.

“3 aşı projesinde klinik aşama seviyesine geldik”

Bakan Varank, aşı geliştirme çalışmaları kapsamında 2 projede hayvan deneylerinin tamamlandığını anlatarak, “Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Erganiş Hocamız da Vetal ile yürüttüğü çalışmada hayvan deneylerinde son noktaya geldi. Sonraki aşamada dosyalarını Sağlık Bakanlığımıza teslim edecek. Böylece platformumuzda yer alan 3 aşı projesinde klinik aşama çalışmalarına geldik” diye konuştu.

"Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz"

Aşıların geliştirilmesinin yanı sıra seri üretiminin de çok önemli olduğunu belirten Varank, “Bunları Türkiye'de üretebileceğimiz alt yapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. VETAL de önemli bir adayımız. Buradaki tesisimiz Sağlık Bakanlığımızın yetki vermesiyle insan aşısı üretimi için çok rahat kullanılabilecek bir. Sağlık Bakanlığımız ile de görüşmeleri yapıyoruz, ekipleri burayı ziyaret edip inceledi. Sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, insan üzerinde deneme aşamasına gelen aşılarımızı burada üretip, yeni bir aşamaya geçmek istiyoruz. İnşallah ülkemize şifa olacak aşıları kendimiz üretebilip, vatandaşımızın hizmetine sunacağız" açıklamasında bulundu.

“Kısa bir süre içerisinde Faz-1'e geçeceğimize inanıyoruz”

Aşı çalışmalarında Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirten Varank, "Hayvan denemeleri tamamlanan aşılarımızın dosyası Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Bakanımız öncülüğünde gerekli incelemeler hızlı bir şekilde yapılıyor. Çok kısa bir süre içerisinde Faz-1'e geçeceğimize inanıyoruz, yeter ki mevcut inceleme süreçleri bir an önce tamamlansın. Vetal gibi önemli tesislerde de Faz-1 ve Faz-2 aşamalarında kullanılacak aşılar üretilebilsin. Biz kısa süre içerisinde insan denemelerine başlayabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin tek BSL-4 laboratuvarı

Öte yandan Bakan Varank, halk sağlığını ve çalışanları risk altına sokmaksızın, ölümcül mikropların güvenli bir şekilde araştırılması için geliştirilecek, Türkiye'de en yüksek biyogüvenlik seviyesine sahip olacak BSL-4 laboratuvarının inşaatına ilişkin yetkililerden bilgi aldı