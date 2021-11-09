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İdlib şehidinin babasından Türkkan’a tepki: "Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı"
Şehit yakınına tekme attığı iddia edilen İYİ Partili, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturmasından serbest bırakıldı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: "Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: "Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Sağlık 09.11.2021, 15:42
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: "Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."