Son Dakika
Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı Ankara’da yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ikincisinin Ankara’da yapıldığını açıkladı.
Sağlık 02.12.2022, 20:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ikincisinin Ankara’da yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İlki 2014’te Banjul’da yapılan Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ikincisini Ankara’da gerçekleştirdik. Eş başkanlığını Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh’le yaptığım Karma Ekonomik Komisyon görüşmeleri akabinde dün İkinci Dönem protokolünü imzaladık” ifadelerine yer verdi.