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Türkiye depresyon vakalarındaki artışta Avrupa birincisi

Tıp dergisi 'The Lancet'te yayınlanan bir araştırmaya göre Türkiye, Covid-19 kaynaklı depresyon ve anksiyete vakalarının artışında Avrupa'da ilk sırada yer aldı.

Sağlık 11.10.2021, 14:58 11.10.2021, 15:04
Türkiye depresyon vakalarındaki artışta Avrupa birincisi

Türkiye, Covid-19 kaynaklı depresyon ve anksiyete vakalarının artışında Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Türkiye'de ortalamanın üzerinde artış yaşandığına dikkat çekiliyor.

Tıp dergisi 'The Lancet'te yayınlanan araştırmaya göre pandeminin sert etkisinin hissedildiği 2020'de, küresel çapta depresif ve anksiyete bozuklukları sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 26 oranında arttı.

Türkiye, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde bu oran depresif bozukluklarda yüzde 38,7, anksiyete bozukluklarında ise yüzde 28'in üzerinde artış gösterdi.

euronews'in haberine göre 9 Ekim'de Lancet'te yayınlanan araştırma, Covid-19 sırasındaki majör depresif bozukluklar ve anksiyete sorunları konusunda yapılan ilk çalışma olma özelliğine sahip.

Araştırmada 204 ülkede yaş ve cinsiyet gruplarının pandemiden ne kadar olumsuz etkilendiği inceleniyor. Ayrıca hangi ülkelerde bu sorunlarla daha fazla karşılaşıldığına dikkat çekiliyor.

Araştırmaya göre Türkiye'nin yanı sıra depresyon vakalarının en fazla arttığı ülkeler İran, Arjantin, Meksika, Peru, Şili, Güney Afrika, İran, Mısır ve Pakistan olarak gösteriliyor.

Avrupa'da depresyon vakalarında en fazla artışın ise Türkiye'de olduğu göze çarpıyor.

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