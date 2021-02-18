Son Dakika
Bakan Koca: "Geçen haftaya göre 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aş
Türkiye'de yapılan CoronaVac aşı sayısı 6 milyonu geçti
Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan CoronaVac aşı sayısı 6 milyonu geçti. Yapılan birinci doz aşı sayısı 5.167.450 olurken, ikinci doz yapılan aşı sayısı ise 891.476 oldu.
Sağlık 18.02.2021, 15:15
7