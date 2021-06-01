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Türkiye'de son 24 saatte 7.112 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 129 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 112 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık 01.06.2021, 22:01
Türkiye'de son 24 saatte 7.112 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 129 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 656'a yükseldi.

Toplamda 54 milyon 362 bin 791 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 482 testten, 7 bin 112 yeni vaka sayısı, 602 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 256 bin 516 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 457 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 124 bin 81'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 241 olduğu açıklandı.

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