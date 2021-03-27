Türkiye'de son 24 saatte 30.021 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 151 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 923'e yükseldi.

Toplamda 37 milyon 657 bin 127 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 214 testten, 30 bin 21 yeni vaka sayısı, bin 281 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 179 bin 115 olduğu, bugün iyileşen 18 bin 892 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 939 bin 929'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 886 olduğu açıklandı.