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Türkiye'de son 24 saatte 2516 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 8 Kasım Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 84 kişi hayatını kaybederken 2 bin 516 yeni hasta tespit edildi. Verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun" ifadesini kullandı.
Sağlık 08.11.2020, 19:27
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BAKAN KOCA: 2000’DEN FAZLA İYİLEŞEN HASTAMIZ OLDU
Sosyal medya hesabından verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
* Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı.
* Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın.
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