banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Jennifer Lopez'den zafer dansı
Jennifer Lopez'den zafer dansı
Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarları
Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarları
Hesap makinasına meydan okuyan garson
Hesap makinasına meydan okuyan garson
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?

Türkiye'de son 24 saatte 2516 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 8 Kasım Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 84 kişi hayatını kaybederken 2 bin 516 yeni hasta tespit edildi. Verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun" ifadesini kullandı.

Sağlık 08.11.2020, 19:27
2
Türkiye'de son 24 saatte 2516 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti

BAKAN KOCA: 2000’DEN FAZLA İYİLEŞEN HASTAMIZ OLDU

Sosyal medya hesabından verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı.

* Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
az bulutlu
banner378