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Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 722'’ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık 09.10.2020, 20:23
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Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 55 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 722'ye yükseldi. Bugün toplam 115 bin 295 test yapılırken, bin 629 yeni hasta tanısı konuldu. Toplam hasta sayısı 332 bin 382 oldu. Bugün iyileşen bin 402 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 291 bin 754'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 398 olduğu açıklandı.

Bakan Koca'dan filyasyon vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada ''Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun'' ifadelerine yer verdi.

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