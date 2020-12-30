Türkiye'de son 24 saatte 15.692 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 254 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 20 bin 642'e yükseldi. Toplamda 24 milyon 326 bin 350 test yapıldı.

Bugün yapılan 184 bin 415 testten, 15 bin 692 yeni vaka sayısı, 2 bin 612 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 194 bin 272 olduğu, bugün iyileşen 20 bin 192 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 78 bin 629'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise 4 bin 98 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener” ifadelerine yer verdi.