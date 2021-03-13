Türkiye'de son 24 saatte 15.082 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 421'e yükseldi.Toplamda 34 milyon 993 bin 578 test yapıldı. Bugün yapılan 129 bin 299, 11 bin 187 yeni vaka sayısı, 841 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 886 bin 12, bugün iyileşen 15 bin 287 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 685 bin 560'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise bin 350 olduğu açıklandı.

