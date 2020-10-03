Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen bin 502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak."