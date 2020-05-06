Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin ARŞİV EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
97836
ALTIN
391.426
DOLAR
7.0914
STERLİN
8.8308
EURO
7.7019

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 584’e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 584’e yükseldiğini açıkladı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:03
1511 Okunma
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 584'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, bugün yapılan test sayısının 30 bin 303 kişi, bugünkü vaka sayısının 2 bin 253 kişi, bugünkü iyileşen 4 bin 917 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 78 bin 202'ye yükseldi. Toplam vaka sayısının 131 bin 744 kişi, toplam yoğun bakım sayısının bin 278, entübe sayısının 669 kişi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız.

Koronavirüsle mücadelemizin ikinci döneminde, yeni dönemin ilk günlerindeyiz. Bu dönemde de başarı bazı koşullara bağlıdır. Başarının garantisi tedbirlere uymaktır. Tedbirsiz davranmak, tehdidin ortadan kalktığını varsaymaktır. Tedbir zorunludur, çünkü tehdit devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 06.05.2020 21:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA: Bakan Varank'tan aşı ve maske açıklaması
SON DAKİKA: Bakan Varank'tan aşı ve maske açıklaması
Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar
Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar
Eskişehir’de korona virüs hastalarına ayrılan ameliyathaneler görüntülendi
Eskişehir’de korona virüs hastalarına ayrılan ameliyathaneler görüntülendi
Covid-19, kalp hastalarını daha mı fazla etkiliyor?
Covid-19, kalp hastalarını daha mı fazla etkiliyor?
Karantinadan çıkan küçük Şura babasına koştu
Karantinadan çıkan küçük Şura babasına koştu
Korona virüse yakalanan hastane sahibi ve eşi alkışlarla taburcu edildi
Korona virüse yakalanan hastane sahibi ve eşi alkışlarla taburcu edildi
En İyi Beslenme Uzmanları Annelerimiz
En İyi Beslenme Uzmanları Annelerimiz
Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu
Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu
1 yaşındaki bebek babasıyla koronayı yendi, hastaneden babasıyla taburcu oldu
1 yaşındaki bebek babasıyla koronayı yendi, hastaneden babasıyla taburcu oldu
Astım hastalarına Covid-19 döneminde 10 uyarı
Astım hastalarına Covid-19 döneminde 10 uyarı
Maske en fazla 1 TL olacak
Maske en fazla 1 TL olacak
Bakan Selçuk: '32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'
Bakan Selçuk: '32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'
SAĞLIK BAKANI BAKAN KOCA TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS RAPORUNU PAYLAŞTI
SAĞLIK BAKANI BAKAN KOCA TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS RAPORUNU PAYLAŞTI
Salgınla ilgili mücadelede başarının sırrını anlattı
Salgınla ilgili mücadelede başarının sırrını anlattı
KARANTİNA DÖNEMİNDE BESLENME
KARANTİNA DÖNEMİNDE BESLENME
Uyku zamanı kilomuzu nasıl etkiliyor?
Uyku zamanı kilomuzu nasıl etkiliyor?
Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin
Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin
Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi
Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi
Burkina Faso'dan getirilen 122 Türk vatandaşı İzmir'de karantinaya alındı
Burkina Faso'dan getirilen 122 Türk vatandaşı İzmir'de karantinaya alındı
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: 'Salgın bitmedi devam ediyor'
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: 'Salgın bitmedi devam ediyor'

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim