Türkiye'de hiç aşı yaptırmayanların oranı belli oldu: % 8'den az

Türkiye'de Omicron varyantının etkisiyle günlük vaka sayısı 60 bin üzerinde seyrediyor. Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hiç aşı yaptırmayanların oranını açıkladı.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı %8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz." dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de bugün itibariye toplam 139 milyon 578 bin 409 doz koronavirüs aşısı yapıldı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 57 milyon 271 bin, 2. doz uygulanan kişi sayısı 52 milyon 155 bin ve 3. doz uygulanan kişi sayısı 23 milyon 573 bin oldu.