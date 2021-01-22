Türkiye'de gözler yeni gelecek aşılarda

Gözler Çin'den gelecek 10 milyon dozluk aşıda. Önümüzdeki günlerde Çin'den gelecek aşılar 10 milyon kişiye uygulanacak.

Bu kişilerin ikinci dozları daha sonra gelecek olan aşılarla yapılacak. Türkiye Çin'den toplamda 50 milyon doz aşı satın aldı. Aşıların tamamının Türkiye'ye ulaşması ve iki dozunun da yapılması yaklaşık 4 ay sürecek.

TÜRKİYE'DE CİDDİ YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Türkiye'de bir haftada uygulanan aşıların ciddi yan etkisi henüz görülmedi.

TAKVİM TIKIRINDA İŞLİYOR

Sağlık Bakanlığı, aşılama programını, aşılar daha gelmeden önce planlamıştı. Özelde 2.570, vakıfta 314, kamuda 7.485, aile hekimliklerinde 28 bin olmak üzere toplam 38 bin 369 aşı birimi oluşturuldu.

Her birimin şartlarını zorlayarak günde 40 doz aşı yapması durumunda, Türkiye'nin günlük aşı yapma kapasitesi yaklaşık 1 milyon 600 bin olarak değerlendiriliyor.

Asgari düzeyde ise günde 300-400 bin aşının hiç zorlanmadan yapılabileceği ifade ediliyor. Tedarik etme işlemi problemsiz devam ederse Türkiye, aşı uygulamasını hızlıca tamamlayabilecek.