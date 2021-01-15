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Türkiye'de aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının ikinci gününde, toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti.
Sağlık 15.01.2021, 15:57
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Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor.
Bu kapsamda, 500 bin üzerinde kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor.
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|24
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|17
|16
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|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
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|P
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|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
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|17
|32
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|17
|30
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|17
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|17
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|18
|23
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|17
|19
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|16
|17. Brighton
|18
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|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
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|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
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|18
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|17. Real Valladolid
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|16
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