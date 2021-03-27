Türkiye'de aşılama ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camisinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Aşılama takvimi ve yerli aşı konusundaki çalışmaların sorulması üzerine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılama konusundaki açıklamasının dünkü Bilim Kurulu ile yapılan müzakerelerin bir neticesi olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben şu an itibarıyla bakanımızın bu açıklamasını bizzat kendisinden dinlemiş değilim. Fakat bu süreç ne getirir, ne götürür onu da tabii tam göremiyoruz, tam bilemiyoruz. Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin ve yaz mevsimine de çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Diğer konuya gelince biz tabii hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız aşıların dışında dün de Çin Dışişleri Bakanı'yla bunları etraflıca görüştüm. Bizim Çin'le yaptığımız ilk anlaşma aslında 100 milyon faz aşıydı, Çin aşısı. Bunun tabii ilk etabı 50 milyon fazdı. Şu an itibarıyla bu 50 milyon faz aşı henüz bize ulaşmış değil. Bu 50 milyon faz, şubat sonu itibarıyla bize ulaşacak idi. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki 'Bu 50 milyon faz aşıyı biz sizden süratle bekliyoruz. Çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi. 'Ben bunu çok daha yakından takip edeceğim. Bunu sayın başkanla da görüşeceğim.' dedi. 'Bu yetmez, aramızda 100 milyon anlaşmamız var.' dedim. Bu da nisan sonu itibarıyla idi. 'Bunları konuşacağım, görüşeceğim ve size de bunları bildireceğim.' dedi. Ama bu arada da evvelsi gün 1 milyon 400 bin Almanya'dan BioNTech aşısı da elimize ulaştı, geldi ve onun da biliyorsunuz tamamı 10 milyon itibarıyla elimize ulaşacak. Ama bu arada Rusya'yla da olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak. Çünkü aşıyı doğrusu bu süreç içerisinde insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Tabii bir de ilaç çalışmaları devam ediyor. Bunları yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken, ilaç çalışması da yine yerli olarak devam ediyor."