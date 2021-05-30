Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir mi?

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ne zaman sona ereceğini ve yaygın aşılamanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Korona virüs salgını ne zaman biter?" sorusunu yorumlayan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, "Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir" dedi.

Katıldığı bir canlı yayında Prof. Dr. Hotamışlıgil'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Tünelin ucundaki ışığı çok parlak görüyorum. En önemli şey çok net olarak aşıları yaygın olarak uygulayan ülkelerde salgın bitiyor. Aşı olmadan salgının bitmesi mümkün değil.

AŞI KARNESİ KÖTÜ FİKİR

Aşı karnesi bence kötü bir fikir. Beklenmedik sıkıntılar yaratabilecek bir şey. Etkinlik düzeyi de tartışabilecek. Dünyada aşıya erişim eşitsizliği var. Hiç aşılanmamış ülkeler var.

Bir numaralı çözülmesi gereken bu: Aşıların dağıtımı. Aşılar arası bir propaganda yarışı da var. Veri eksikliği soru işareti yaratıyor.

BU YAZ SALGIN BİTEBİLİR

İlk doz yapıldıktan sonra çok yüksek bir koruma oranı oluyor. Aşı tedariğinde bir sorun varsa, 10 milyon kişiye 2 doz aşı yapmaktansa 20 milyon kişiye bir doz aşı yapmak daha mantıklı.

Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir.

SOSYAL İLİŞKİLER BİRAZ GARİPLEŞTİ

1 buçuk senede çok şey değişti. Bugün annemi gördüm, sarılamadım kadına. Ya diyorum kapıdan girerken kaptıysam, anneme getireceğim virüsü. Ben bunu yaşıyorsam herkes yaşıyordur. Sosyal ilişkiler, biraz garipleşti. Zihinsel rahatsızlıklar fırtınası bizi bekliyor olabilir.

İnsanlar birbirleri ile beraber olmaya başladıkları zaman bu rahatsızlıktan hızlıca kurtulabilirler. Bazı ülkelerin hoşuna gitmeyi başladı, herkesi takip etmek, herkesi kodlamak. Bunlar hassas dengeler. Biraz yoldan çıktığında çok rahatsız edici olabilecek şeyler.