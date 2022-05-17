banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!
Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor

Türkiye Avrupa’nın en obez ülkesi

Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, Türkiye’nin Avrupa’nın en obez ülkesi olarak kabul edildiğinin altını çizerek, "Obezite bir sağlık sorunu, insanların ömrünü kısaltıyor, ani ölümlere neden oluyor, bir hastalık ve bu çözülmelidir. Kesinlikle teşvik edilmeli ve yapılmalı, burada da en etkin çözüm cerrahidir" dedi.

Sağlık 17.05.2022, 11:28
Türkiye Avrupa’nın en obez ülkesi

Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, Türkiye’nin Avrupa’nın en obez ülkesi olarak kabul edildiğinin altını çizerek, "Obezite bir sağlık sorunu, insanların ömrünü kısaltıyor, ani ölümlere neden oluyor, bir hastalık ve bu çözülmelidir. Kesinlikle teşvik edilmeli ve yapılmalı, burada da en etkin çözüm cerrahidir" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, son dönemlerde kamuoyunu sıklıkla meşgul eden ve çağın hastalığı olarak nitelendirilen obezite hakkında açıklamalarda bulundu.

Gürkan, obezitenin kilo fazlalığı olduğunu belirterek, bunun birden fazla kategorisi ve alt gruplarının olduğunu söyledi.

Vücut kitle endeksi 35 ve üzerinde olan kişilerin tedavisinde cerrahinin devreye girdiğini dile getiren Gürkan, “Obezite sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunudur. Bizdeki sorun giderek öne çıkmaya başladı. Türkiye artık Avrupa’nın en obez ülkesi kabul ediliyor. Ülkemizin üçte ikisi yüksek kilolu, bunlarında yarısı obez sınırında. Obezite ciddi bir sağlık problemi ve çağın vebası olarak kabul ediliyor. Cerrahinin burada çok iyi kullanılması gerekiyor” diye konuştu.

Cerrahi anlamında Avrupalıların Türkiye’ye ilgi gösterdiğinin altını çizen Gürkan, “Obeziteden kurtulmak isteyen Avrupalıların birçoğu Türkiye’ye geliyor. Çok fazla yabancı hastamız var. Burada önemli olan şu, bir sağlık hizmetini sunarken mutlaka batılı şartlarda ve bunun tıbbi, vicdani, hukuki normlarına sahip olarak bu işi yapmakta fayda var. Vücut kitle endeksi 35’in altında olan insanların bu ameliyatın adayı olmadığını bilmemiz lazım” dedi.

Gürkan, vücut kitle endeksi 35’in altında olan kişilerin, az bir kilolarından kurtulmak için operasyon geçirmek istemeleri ve tıbbi otoritelere baskı kurmalarının yanlış olduğunu dile getirdi.

"Obezitenin en etkin tedavisi cerrahidir"

Obezitenin sağlık sorunu olduğunu ve estetiği etkilediğine değinen Gürkan, “Ama birinci aşamada bir sağlık sorunudur. Bu kriterler ışığında insanlar ameliyat edilmelidir. O kadar çok başvuru var ki ama kriter bellidir. Bunların dışına çıkılmamalıdır. Bu durum toplumun sağlık yapısıyla ilgili bir durum. Yüzde 60’ı fazla kilolu, bunların da yarısı obez olan ülkede ister istemez, obezitenin cerrahi tedavisine yönelenler var. Obezitenin cerrahi tedavisi tıbbi şartlar içinde yapıldığı sürece gerçekten obezitenin en etkin tedavisidir. Kesinlikle teşvik edilmeli ve yapılmalı. Obezite bir sağlık sorunu, insanların ömrünü kısaltıyor, ani ölümlere neden oluyor, bir hastalık ve bu çözülmelidir. Burada da en etkin çözüm cerrahidir” diye konuştu.

"Beslenmemiz değişti"

Her önüne gelen adayın, şişmanın cerrahi aday olduğunu söylemenin yanlış olduğunun altını çizen Alihan Gürkan, “Bizde obezite hızla yükseliyor. Beslenme çeşitliliğimiz değişti, Akdeniz diyeti ile beslenen kırsal nüfusumuzu kaybediyoruz. Artık şehirli batılı tarzında beslenen, hızlı yiyen, katkı maddeleri ile büyüyen bir neslimiz var. Hiç yerimizden kalkmıyoruz, hareket etmiyoruz, az enerji harcıyoruz ve obezite kaçınılmaz” dedi.

"Obezite de kanserden farksız"

Obezitenin ülkenin ciddi bir sağlık sorunu olduğunun bilincinde olunulması gerektiğine vurgu yapan Gürkan, “Küçük çocukları beslenme aşamasından, büyükleri organize etmeye kadar bir takım öğretiler, hatta yaptırımlar gelmelidir. Tüketilen yiyeceklerin kontrolünden, toplumsal spor aktivitelerine kadar her şeyi yönlendirmek zorundayız. İnsanlar şunu bilmeli, kanser olmakla, şişman yaşamak arasında, ölüm oranı açısından çok da büyük fark yok. İkisi de öldürücü bir hastalık. Çocukların beslenme noktasında eğitilmesi bir kuşağın kazanılması açısından önemlidir” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
22°
açık