Türkiye aşılamada ilk 10'a girdi

Türkiye'de koronavirüs aşılaması 14 Ocak'ta başladı. Hızla devam ediyor. Türkiye birkaç gün içinde, uzun bir süredir aşılama yapan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri geride bıraktı. En çok aşı uygulayan ilk 10 ülke arasına girdi. Aşılamanın en yoğun olduğu yerlerden biri Ankara Şehir hastanesi.

Acil kullanım onayının çıkmasının ardından Türkiye’de de nihayet aşılama başladı. Türkiye ilk 4 günde 800 binin üzerinde sağlık çalışanını aşılayarak en iyi başlangıcı yapan ülke oldu. Ourworldindata’nın verilerine göre 18 Ocak itibariyle 832 bin 412 kişinin aşılandığı Türkiye, birçok ülkeye göre geç başlamasına rağmen dünyada (yapılan doz bazında) ilk 10 arasına girdi.