Türkiye aşılamada dünya genelinde 7'nci sırada

İnsanlık tarihinin en kötü felaketleri arasına giren koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Ölümcül virüse karşı geliştirilen aşılar, 2021 yılına girdiğimiz günlerde, kullanım izni alan ülkelerde uygulanmaya başladı.

Türkiye'de ise aşılama kampanyası 14 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında aşılanmasıyla start aldı.

Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı yetişmiş sağlık personeli sayesinde aşı kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'de aşılama, risk ve yaş gruplarına göre düzenlenen tabloya göre ilerliyor.

Bu kapsamda, dün itibarıyla 60 yaş üstü grubun da eşleriyle birlikte aşılanmasına başlandı.

TÜRKİYE, 7'NCİ SIRADA

Aşı kampanyasında sayılar ise gurur verici.

Bloomberg, dünya çapında uygulanan aşıların ülkelere göre dağılımını listeledi.

Listeye göre totalde dünya çapında 501 milyon aşılamaya ulaşılırken, ABD 133 milyonla birinci, Çin 85 milyonla ikinci sırayı aldı.

Türkiye'den çok daha önce aşı kampanyasını başlatan İngiltere 31 milyonla 5. sıraya, Avrupa Birliği ülkeleri ise toplamda 63 milyonla 3. sıraya yerleşti.

Türkiye ise listenin üst sıralarında bulunan ülkelerden haftalar sonra aşılamaya başlamasına rağmen 14 milyon 393 bin aşı ile 7. sırada yer aldı.

Türkiye'yi 11 milyon ile Almanya, 10 milyon ile de Rusya takip etti.