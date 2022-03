Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi’nden büyük sağlık hizmeti

Türkiye tarafından 68 gün gibi rekor bir hızda inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, Arnavutluk halkına sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Arnavutluk’un Fier kentinde Türkiye tarafından 68 gün gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, Arnavutluk halkına kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Sadece Fier’de değil, ülkenin çeşitli kentlerinden de tedavi olmak için hastaneye gelen yüzlerce kişi, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi’nden duyduğu memnuniyeti ifade ediyor.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi’nin adını birçok kişiden duyduğunu ve ısrarla "Türkleri" seçtiğini belirten Afife Sefa, hastanede ülkenin çok çeşitli bölgesinden insanlarla tanıştığını söyledi. Sefa, “İlk geldiğim günden beri burayı çok beğendim. Ortamı beğendim, doktorlar harika. Çok ilgililer ve güler yüzlüler” dedi.

Hastanede tedavi gören Sefa, Arnavutluk’ta böyle bir hastanenin olduğuna inanmakta zorluk çektiğini belirterek, “Buradaki herkese çok teşekkür ediyorum. Ancak en çok bu hastaneyi yapanlara çok çok teşekkür ediyorum. Temennim o ki, bunun gibi hastanelerin birkaç kentte de olması. Ancak bu hastane bizim de düşünemediğimiz kadar özel bir yer” diye konuştu.

“Bu hastane bizim devlet sağlık sistemini değiştirdi”

Hastane Müdürü Rudina Degjoni, Türkiye’nin yatırımı ve Türk hekimlerinin sonsuz katkısıyla hastanenin her gün daha da güçlenmekte olduğunu ifade etti. Genellikle güney illerden hastaların geldiğini ancak ülkenin her tarafından hastanenin rağbet gördüğünü belirten Degjoni, “Bu hastanede yüzde 100 ücretsiz paketlerimizden yararlanmak isteyen birçok vatandaşımız var. Hastaneye çok ilgi var ve bu Türkiye’nin yatırımı ve Türk doktorların işi sayesinde oluyor. Hastanenin aktivitesi gün geçtikçe yükselmeye devam ediyor. Her ay binlerce kişi muayene oluyor. Aynı zamanda yüksek riskli ve karmaşık ameliyatlarımız gerçekleştiriliyor. Her ay 100’den fazla ameliyat yapıyoruz. Şimdiye kadar 800’den fazla başarılı anjiyo ameliyatı gerçekleştirildi. Bugüne kadar aynı zamanda gastroskopi, endoskopi gibi birçok müdahale yapıldı ve birçok MR çekildi. Bu hastanede 24 saat vatandaşlarımıza hizmet eden acil servisimiz de var. İki tarafın çok sıkı işbirliği ve Türkiye ile Arnavutluk Sağlık Bakanlıkları tarafından geliştirilen strateji sayesinde bunlar oldu. Hastalar burada her gün bu yatırımı yapan Türkiye hükümeti ve açılmasına neden olan Arnavutluk hükümetine teşekkür ediyor. Bu hastane bizim devlet sağlık sistemini değiştirdi ve bu ülkemizde ilk defa gerçekleşiyor” dedi.