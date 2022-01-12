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Türkiye, Afrika’ya iyilik elinin uzatmaya devam ediyor

Orta Afrika ülkesi Çad’da 13 çocuklu ailenin bir üyesi olan Abdulbasit Mahamat Ali, Türkiye’de üniversite eğitimi alırken abisi Abderrahman da pankreas kanseri olması üzerine Türkiye’de Prof. Dr. Ünal Aydın tarafından ameliyat edilerek şifa buldu.

Sağlık 12.01.2022, 14:14
Türkiye, Afrika’ya iyilik elinin uzatmaya devam ediyor

Orta Afrika ülkesi Çad’da 13 çocuklu ailenin bir üyesi olan Abdulbasit Mahamat Ali, Türkiye’de üniversite eğitimi alırken abisi Abderrahman da pankreas kanseri olması üzerine Türkiye’de Prof. Dr. Ünal Aydın tarafından ameliyat edilerek şifa buldu.

Son dönemde Türkiye’de eğitim, sağlık ve özellikle teknoloji alanlarındaki gelişmelerini komşu ülkeler ve özellikle Afrika’nın yardıma muhtaç ülkeleriyle paylaşmaya devam ediyor. Özellikle eğitim alanında devletlerarası anlaşmalar ile Afrika’nın pek çok ülkesinden Türkiye’ye öğrenci kabul edilirken hem bu öğrencilerin eğitimi hem de bu öğrenciler vasıtasıyla Türkiye’nin her alanındaki gelişmişliğini anlatmak için Türkiye’de eğitim alan öğrenciler adeta bir rehber gibi Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlıyor.

Orta Afrika Çad’da 13 çocuklu ailenin ortanca oğlu Abdulbasit Mahamat Ali, inşaat mühendisliği okumak için Türkiye’ye geldi. 5 yıldır Türkiye’de üniversite eğitimi alan Abdulbasit, Türkiye’de yer alan ileri teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeleri yakından takip etti. Abdulbasit, abisinin karın ağrısı nedeniyle doktora gittiğini, oradaki doktorların pankreasta kitle olabileceği ama pankreas ameliyatı için Çad’daki imkanların yeterli olmadığı, imkan varsa yurt dışında tedavi için çare aramaları gerektiğini öğrendi.

Abdulbasit, Türkiye’de teknolojinin çok ileri olduğunu, pankreas kanseri için yapılan whipple ameliyatı gibi büyük ameliyatların başarıyla gerçekleştirildiğini, ayrıca Türkiye’de birçok yardımsever kurum ve kuruluş olduğunu, bir şekilde abisinin tedavisinin Türkiye’de yapılabileceğinin ailesine izah etmesi üzerine abisini Türkiye’ye getirdi.

Ameliyat başarılı geçti

İleri teknoloji ile ameliyatlar yapılan Oncolive Clinic’te geniş bir onkoloji ekibi tarafından durumu değerlendirilerek, Onkolojik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın tarafından ameliyata alınan Abderrahman Mahamat Ali, başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Pankreas başındaki kitle ileri teknoloji ve ameliyat sırasında patoloji ekibiyle ileri incelemeler neticesinde büyük whipple ameliyatı yerine papillatektomi (pankreas başından kitle çıkarılması) ameliyatı yapıldı ve üç gün gibi kısa bir süre içinde taburcu edildi.

"Ülke insanımız, tarih boyunca düşküne yardım etmenin erdemine inanmıştır"

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Ünal Aydın “Ameliyat ettiğimiz hastamızın pankreas başında kitle olduğu öğrenilince kardeşi Türkiye’ye getirmiş. Türkiye’de whipple ameliyatı yapan ekip olarak bizim adımızı duymuş. Biz de Oncolive Clinic’te hastamızın tüm dosyasını değerlendirdik ve ameliyat kararı aldık. Ancak ameliyat için maddi imkanları yeterli değildi. Bunun üzerine İyileştirmek İyiliktir Derneğinden yardım istedik. Sağ olsunlar bu isteğimizi kırmadılar, bu sayede gerçekleştirdiğimiz başarılı bir ameliyatla hastamız sağlığına kavuştu. İnşallah sağlıklı bir şekilde hastamızı Afrika’ya uğurlayacağız. Ülke insanımız, tarih boyunca düşküne yardım etmenin erdemine inanmıştır. Ben bu vesile ile ülkem adına hem ‘İyileştirmek İyiliktir Gönüllüleri’ne hem de ekibime teşekkür ediyorum” dedi.

Hastanın kardeşi Abdulbasit, “Abimin pankreas kanseri olduğunu öğrenince Türkiye’ye davet ettim, ‘Türkiye’de en iyi whipple ameliyatı’ diye araştırma yaparken Prof. Dr. Ünal Aydın’ın adına rastladım. Prof. Dr. Ünal Aydın YouTube kanalındaki ameliyat videolarını izledim. Özellikle ameliyat videolarındaki ses tonunun yumuşaklığından çok etkilendim. O ses tonundan yardım isteyebileceğime inandım ve abimi Ünal Hoca’ya getirdim. Tam düşündüğüm gibi Ünal Hoca bizi çok iyi karşıladı, hastalık ve yapılacak ameliyat ile ilgili çok detaylı bilgiler verdi. Maddi imkansızlığımı öğrenince İyileştirmek İyiliktir Derneğinden yardım almamızı sağladı. Başarılı bir ameliyattan sonra abim sağlığına kavuştu. Türkiye’de okuduğum için ve Türkiye’deki olanakları abime sunabildiğim için çok mutluyum. İkinci vatanım Türkiye’ye, İyileştirmek İyiliktir Derneğine ve Ünal hocaya çok teşekkür ederim” dedi.

İyileştirmek İyiliktir Derneği’nin eli Afrika’ya uzandı

Orta Afrika ülkesi Çad’dan iyileşmek için gelen ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisini sürdüremeyecek olan Abderrahman Mahamat Ali’ye İyileştirmek İyiliktir Derneği sahip çıktı. Derneğin yönetim kurulu üyeleri Nuray Ekmekçioğlu, Süheyla Nergizoğlu ve Gonca Aslan da dernek olarak amaçlarının dezavantajları kanser hastaları ve yakınlarına fayda sağlamak olduğunu belirterek yardımlarına devam edeceklerini söyledi.

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