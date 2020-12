Türkiye 2020’de 50 milyar 'adım' bağışladı

2020 yılının başında Ankara’da kurulan Help Steps, adımlarla para kazanarak bağış yapılabilen dünyanın ilk sağlık ve sağduyu uygulaması olarak kısa sürede büyük ilgi gördü. Adım sayar uygulamasını ve adım at para kazan fikrini bağışla birleştiren Help Steps, 1 yılda 750 bin kullanıcıya ulaştı.

Ortalama 6 bin adım attılar

Bu yıl Aralık ayına kadar Help Steps’te 50 milyar adım çevrimi yapıldı ve toplam 57.5 milyar HS bağışı yapıldı. Bu bağışların karşılığı: 5 bireysel yaralanıcıya engelli cihazı, 1 Spinal Musküler Atrofi (SMA) kampanyasına 1,825 $ destek, yaklaşık 340.400 TL’lik STK desteği toplandı. 2020 yılında üyeler ortalama olarak ayda 6 bin adım attılar.

Help Steps Proje Yürütücüsü Gözde Venedik, 1 adımın bile çok önemli olduğunu söyleyerek “Tüm adımlar birleşince birlikten kuvvet doğuyor ve hayat kurtarıyor. Üstelik bunu yaparken daha çok yürüyen, sağlıklı bir toplumun temelini hep birlikte atıyoruz. 2021 yılındaki hedefimiz 10 milyon kullanıcıya ulaşmak” dedi.

Nasıl çalışıyor?

Help Steps uygulamasını indiren kullanıcılar cep telefonları cebindeyken tüm gün her zamanki gibi yürüyor. Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan Help Steps uygulamasında birikiyor. Ardından akşam saat 24:00 olmadan kullanıcılar uygulamaya girip ‘Adımlarımı HS’ye çevir’ butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor. Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılar veya sivil toplum kuruluşlarına bu uygulama üzerinden bağışlıyor.

Kime bağış yapılabiliyor?

Help Steps’te kullanıcılar bağış yapacağı kurumu veya kişiyi kendisi seçiyor. Kızılay, KAYD, AHBAP, HAÇİKO, TOG, TEGV, İhtiyaç Haritası, TOHUM, TOFD, UCİM gibi 21 kurumdan herhangi biri seçilerek adımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanıyor. Ayrıca taraftarlar da Beşiktaş JK ve Fenerbahçe SK’ne adımlarını bağışlayarak destek olabiliyor.