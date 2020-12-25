Türkiye 2020’de 50 milyar 'adım' bağışladı
Dünyanın adımları paraya dönüştürebilen ilk sağlık uygulaması Help Steps ile 2020 yılında 750 bin kullanıcı toplam 50 milyar adım atarak bu adımları ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Türkiye’de kurulan uygulamanın hedefi 2021’de 10 milyon kullanıcıya ulaşmak...
2020 yılının başında Ankara’da kurulan Help Steps, adımlarla para kazanarak bağış yapılabilen dünyanın ilk sağlık ve sağduyu uygulaması olarak kısa sürede büyük ilgi gördü. Adım sayar uygulamasını ve adım at para kazan fikrini bağışla birleştiren Help Steps, 1 yılda 750 bin kullanıcıya ulaştı.
Ortalama 6 bin adım attılar
Bu yıl Aralık ayına kadar Help Steps’te 50 milyar adım çevrimi yapıldı ve toplam 57.5 milyar HS bağışı yapıldı. Bu bağışların karşılığı: 5 bireysel yaralanıcıya engelli cihazı, 1 Spinal Musküler Atrofi (SMA) kampanyasına 1,825 $ destek, yaklaşık 340.400 TL’lik STK desteği toplandı. 2020 yılında üyeler ortalama olarak ayda 6 bin adım attılar.
Help Steps Proje Yürütücüsü Gözde Venedik, 1 adımın bile çok önemli olduğunu söyleyerek “Tüm adımlar birleşince birlikten kuvvet doğuyor ve hayat kurtarıyor. Üstelik bunu yaparken daha çok yürüyen, sağlıklı bir toplumun temelini hep birlikte atıyoruz. 2021 yılındaki hedefimiz 10 milyon kullanıcıya ulaşmak” dedi.
Nasıl çalışıyor?
Help Steps uygulamasını indiren kullanıcılar cep telefonları cebindeyken tüm gün her zamanki gibi yürüyor. Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan Help Steps uygulamasında birikiyor. Ardından akşam saat 24:00 olmadan kullanıcılar uygulamaya girip ‘Adımlarımı HS’ye çevir’ butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor. Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılar veya sivil toplum kuruluşlarına bu uygulama üzerinden bağışlıyor.
Kime bağış yapılabiliyor?
Help Steps’te kullanıcılar bağış yapacağı kurumu veya kişiyi kendisi seçiyor. Kızılay, KAYD, AHBAP, HAÇİKO, TOG, TEGV, İhtiyaç Haritası, TOHUM, TOFD, UCİM gibi 21 kurumdan herhangi biri seçilerek adımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanıyor. Ayrıca taraftarlar da Beşiktaş JK ve Fenerbahçe SK’ne adımlarını bağışlayarak destek olabiliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|15
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12