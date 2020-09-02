Türk Tabipleri Birliği'nden 'Rus turistler salgını patlatacak' uyarısı

Günlük yapılan test sayıları 100 binleri aştı, ama kimlere yapıldığı belli değil. Hekimler Türkiye’ye gelen turistlere test yapılmadığına dikkat çekerek, Antalya’daki Covid-19 vakalarında artış bekliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın temmuz ayından itibaren başlattığı uygulamayla artık koronavirüs hastalarıyla temaslı olsalar bile semptom göstermeyenlere koronavirüs testi yapılmıyor.

Bu politika değişikliğine karşın ortalama 40 binlerde seyreden test sayısının ağustos ayında 100 bini geçmesi “Test sayılarının artmasında etkili olan faktörler nedir” sorusunu gündeme getirdi.

‘ÇOĞUNLUĞU YURTDIŞI TESTLERİ’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, günlük 100 binli rakamlarla ifade edilen testlerin yarısına yakının yurtdışı çıkışlarda yapılan testler olduğunu düşünüldüğünü, ayrıca futbolcular, birtakım siyasi parti liderleri, grup başkanlıkları gibi yerlerde birtakım testlerin yapılmasının da yine bu rakamlar üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Prof. Adıyaman, Cumhuriyet'te yer alan haberde, şunları söyledi: “Türkiye havayolu ve denizyolu ile yurtdışından gelenlere test yapmayan nadir ülkelerden biri. Ancak Türkiye’den gidenlere test yapılıyor. Rusya’da Covid-19 salgını aldı başını gidiyor, binlerce Rus turist şu an Antalya’da.

Antalya’da vakaların patlayacağını düşünüyoruz, belki de patladı. Almanya’ya testsiz gir bakalım girebiliyor musun? Türkiye çok büyük risk altında.”

Turizm çalışanlarında artıyor

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin ise, “Sağlık Bakanlığı bir yönetmelik hazırlamıştı, standartları oldukça yüksekti. Sonra işin içine Turizm Bakanlığı girdi, şimdi onların yönetmeliğine göre hareket ediliyor. Turizm beklentisi çok olduğu için biz Türkiye’ye gelen turistlerden test istemez hale geldik.

Turistlerin havalimanında ve transfer aracında ateşleri ölçülüyormuş, onun dışında önlem yok. Ama Türkiye’den giderken Ruslar mutlaka son 48 saatlik PCR testi istiyormuş. Rusya’dan gelenlerde eğer ateş varsa ve şüphe varsa otellerde karantina odaları yapıldı, orada tutuluyor ve PCR testi yapılıyor” dedi.

Vaka artışları hem iç, hem de dış turizm hareketliliği ile oldu

Şahin, turizm sektörü çalışanlarında ciddi vaka artışlarının yaşandığını belirterek şöyle devam etti: “Mart ayındaki pikten daha fazla hastamız var. Bu hem iç hem dış turizm hareketliliği ile oldu. Antalya’da 300- 350 civarında yeni hasta tespit edildiği söyleniyor. Turizm alanındaki verilere hiç erişemiyoruz. Hem Ruslardan hem turizm işçilerinde yayılacak bu hastalık. ”

Ülke için risk

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve TTB Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala da, “TTB olarak yurtdışına kapıların açılarak özellikle Rusya gibi hastalığın görülme sıklığının yüksek olduğu yerlerden insanlar kabul edilmesinin Türkiye için bir risk oluşturduğunu söylemiştik” dedi” dedi.