Türk sağlık sistemine kesintisiz destek

Suriye’de de sağlık hizmeti veren Dünya Doktorları Derneği, Türkiye’deki sağlık sisteminin aksaksız devam edebilmesine katkı sağlıyor. Uluslararası bağışlar ve Türk makamlarının desteği ile Suriyelilere kendi topraklarında verilen sağlık hizmetleri sayesinde Türkiye’de, özellikle sınır illerdeki hastane yoğunlukları azalıyor.



Mülteciler, sığınmacılar ve savaş mağdurları gibi en temel insani ihtiyaçlara bile erişemeyen en kırılgan gruptaki insanlara sınırların ötesinde ulaşan Dünya Doktorları Derneği bu kişilere sağlık hizmeti sunuyor.

139 sağlık personeliyle sınır ötesinde

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, Türkiye’nin coğrafyası itibari ile insani krizlere en yakın bölgede bulunduğuna dikkat çekerek, “2011’de Suriye krizinin patlak vermesi üzerine milyonlarca mültecinin Türkiye’ye göç etmek zorunda kalması buradaki sağlık sistemine de bir yük getirdi. Halen içinde bulunduğumuz mülteci krizinin çözümüne sağlık hizmetleri anlamında olabildiğince destek veriyoruz. Derneğimizde Suriye’deki sağlık hizmetleri programlarında toplam 139 kişi, sınır ötesine sağlık personeli olarak görev yapmaktadır” diye konuştu.

Türkiye’ye gelmelerine gerek kalmıyor

Uluslararası bağışlar ve resmi ulusal destekler ile Suriyelilerin kendi topraklarında sağlık hizmeti alabildiğine dikkat çeken Hakan Bilgin, “Bu sayede başta sınır illerimiz olmak üzere Türkiye’deki hastanelerin yoğunluklarının azalmasına katkı sağlıyoruz. Yaptığımız faaliyetler sonucunda Suriyeli mağdur insanlar Türkiye’ye girmelerine gerek kalmadan kendi topraklarında sağlık hizmetini alabiliyor. Suriye’deki merkezlerimizde şu ana kadar 385.000 sayıda insana sağlık hizmeti götürdük” diye konuştu.