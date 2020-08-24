Türk Konseyi Aşı Çalıştayı İzmir’de başladı

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Aşı Çalıştayı, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Konsey Genel Sekreteri Baghdad Amrayev, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, üye ülkelerin temsilcileri ve bilim insanlarının katılımıyla İzmir’de başladı.

Urla’da bulunan tarihi Karantina Adasında yapılan ve teması “Laboratuvardan Aşıya” olarak belirlen çalıştaya aşı alanında bilimsel çalışmalar yürüten bilim insanları katılıyor. Çalıştayın açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, çalıştayın Covid-19 pandemisi ile mücadele ve küresel sağlığa katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Birlikte üretilebilecek çok şey olduğunu vurgulayan Meşe, çalıştayın, aynı tarihi mirasa sahip ülkeler arasında ortak çalışma kültürünün oluşturulmasına yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Türk Konseyi aşı çalışmalarında tecrübelerini paylaşacak

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amrayev de, ev sahipliğinden dolayı Türkiye’ye teşekkür ederek sağlık alanında işbirliği yapılmasının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü ifade etti. 3 gün sürecek çalıştayda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan ile ülkemizdeki farklı üniversitelerden bilim insanları yürüttükleri bilimsel çalışmalara ilişkin tecrübelerini paylaşacak. Ayrıca Türkiye’deki aşı çalışmalarına yönelik bilgilendirilmelerde bulunulacak. 28 Nisan’da Türk Konseyi sağlık bakanları, Dr. Fahrettin Koca’nın da katılımıyla toplanmış ve korona virüs pandemisi ile mücadele başta olmak üzere sağlık alanında yürütülen iş birliğinin artırılmasına yönelik kararlar alınmıştı. Bu kararlar kapsamında Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi oluşturulmuş; Komite bünyesinde de Sağlık Bilim Kurulu oluşturulmuştu.

Başkanlığını Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin yaptığı Sağlık Bilim Kurulu, bilim insanlarıyla üye ülkelerin başta Covid-19 Pandemisi olmak üzere sağlık sorunlarına öneriler getiriyor. Üye ülkeler kurul üzerinden tecrübe paylaşımında bulunuyor ve sağlık alanında ortak projeler üzerinde çalışıyor.