Türk doktorlar, Covid-19 ile mücadeleye destek için Özbekistan’da
KORONA VİRÜSLE MÜCADELEYE DESTEK KAPSAMINDA ÖZBEKİSTAN'A GELEN TÜRK HEYETİ, SAĞLIK BAKANI ALİŞER ŞADMANOV İLE GÖRÜŞTÜ
Korona virüsle mücadeleye destek kapsamında Özbekistan’a gelen Türk heyeti, Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov ile görüşme gerçekleştirdi.
Türk doktorlar, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele amacıyla Özbekistan’a geldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Prof. Hatice Rahmet Güner’den oluşan Türk sağlık uzmanları heyeti Özbekistan’a geldi. Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov, Türk heyetiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede korona virüs tedavisi ve korunma önlemleri ile ilgili durum değerlendirilmesi yapılırken, salgına karşı mücadele kapsamında iş birliği konusu ele alındı.
Türk heyet ve Bakan Sadmanov, Covid-19’un yetişkinlerde ve çocuklardaki belirtileri, teşhisi, tedavi protokolleri ve tedavi sonrası bakım gibi konularda fikir alışverişinde bulundu. Türk heyeti, başkent Taşkent yakınındaki Zangiata bölgesinde korona virüsle mücadele amacıyla inşa edilen 10 bin yatak kapasiteli hastaneyi ziyaret edecek ve ülkedeki son epidemiyolojik durumu inceleyecek. Heyet ayrıca ülkenin çeşitli bölgelerinde sağlık durumunu ağır olan hastaların tedavisi ile ilgili video konferans yöntemi ile danışmanlık desteği sağlayacak. Heyet, Özbek meslektaşlarına Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde elde edilen bilgi ve tecrübe paylaşımında da bulunacak.
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