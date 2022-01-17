Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi kabus olmaktan çıktı

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Suat Bolat’ın tıp literatürüne kazandırdığı "inflate (ağrısız prostat biyopsi alma)" tekniği ile prostat hastalarından lokal anestezi yapmadan biyopsi alınıyor.

Erkeklerde en çok rastlanan kanser türlerinden biri olan prostat, kansere bağlı ölümler konusunda ise 1. sırada yer alıyor. Birçok prostat hastası, hastalığın belirtisini göstermesine rağmen klasik yöntemle alınacak biyopsi işleminden çekindiği ve korktuğu için doktora gitmeye sıcak bakmıyor. Hastaların korkularını gidermek ve ağrılarını azaltmak için inflate adını verdiği bir teknik geliştiren Medicana International Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Suat Bolat, lokal anestezi uygulamadan gerçekleştirdiği biyopsi tekniğini tıp literatürüne soktu. Geliştirdiği teknik ile vücudun kendi morfinini salgılamasını sağlayan Doç. Dr. Bolat, hastalara girecek ekstra iğne sayısını azaltarak, oluşabilecek enfeksiyonun da önüne geçti.

“Prostat, erkeklerde kansere bağlı ölüm sebepleri arasında 1. sırada yer alıyor”

Erkeklerde en çok ölüme neden olan kanser hastalığının prostat olduğuna dikkat çeken Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Suat Bolat, “Prostat, erkeklerde en çok rastlanan kanser hastalığının başında geliyor. Erkeklerde kansere bağlı ölüm sebepleri arasında da prostat 1. sırada yer alıyor. Hastalık son derece yavaş ve sessiz ilerlediği için hastalarda hiçbir şekilde klinik bulgu vermiyor. Hastalar hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarını devam ettiriyorlar. Erken tanı ve hastaları yakın takipte tutmak çok önemli. 65 yaş ve üstü erkeklerde prostata sıklıkla rastlanıyor. Prostat, yaş ve genetik sebeplerle ilgili olabilir. Erkeklerde ortalama yaşam süresi Türkiye’de 75 yaşın üzerine çıktı. Bunun için de erkeklerde prostat takibi çok önemli. Özellikle 50 yaş üstü hastalarda sık sık muayeneye gelinmesi sağlıkları açısından önemli. Hastaların genelde hiçbir şikayeti olmaz. Tesadüfen prostat kanseri teşhisi de koyabiliriz. 50 yaş üstü erkeklerin en az yılda 1 kez muayene olması gerekir” dedi.

“İnflate tekniğini tıp literatürüne soktuk”

Tıp literatürüne giren tekniği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mustafa Suat Bolat, “Prostat, kanseri tespit ettiğimizde erken evrede hatalığı yakaladıysak yüzde 100’e yakın tedavi şansı olan, kür sağladığımız bir hastalık. Prostat hastalığının en zorlu aşaması olan biyopsi tekniğini aşmaya çalışıyoruz. Biyopside; prostatın en kolay ulaşıldığı makat bölgesinden bir ultrason cihazı ile girilerek, prostatın hem anatomik olarak görüntülenmesini sağlıyoruz hem de şüphelendiğimiz alanlarda ince bir iğne ile biyopsi alıyoruz. Hastalar bu aşamada çok direnç gösterirler. Çünkü korkarlar. Pozisyon ve ağrılı bir işlem olacağından hastalar korkuyorlar. Günümüzdeki teknoloji oldukça gelişti. Bu işlem artık son derece ağrısız bir şekilde günübirlik yapılabiliyor. Biz yeni teknik ile işlemi yaptıktan sonra 5 dakika hatayı dinlendirip, normal hayatına devam etmesini sağlıyoruz. 2020 yılı sonunda dünya tıp literatürüne kazandırdığımız bir çalışmamız oldu. Adını da ‘inflate’ olarak tanımladığımız bir teknik geliştirdik. Bu, ‘ağrısız prostat biyopsi alma tekniği’ olarak nitelendiriliyor. Samsun’da bu tekniği düzenleyerek uluslararası tıp literatürüne soktuk. Çalışmamız, 2021 yılından itibaren tıp literatüründeki yerini aldı. Bu çalışmada hastalara herhangi bir lokal anestezi yapmıyoruz. Hastanın kendi vücudundaki morfin adını verdiğimiz doğal ağrı kesici mekanizmaları devreye sokarak vücudun ihtiyacı olan analjezi kendi kendisine salgılattığımız bir teknik geliştirdik” diye konuştu.

“Prostat hastalarının en korktuğu aşamayı hallettik”

En korkutucu işlem olan klasik biyopsi tekniğinin inflate tekniğinden sonra rahat kalktığını ve hastaların rahat bir nefes aldığını belirten Mustafa Suat Bolat, “Tıp literatürüne soktuğumuz teknik ile hastanın bel altı bölgesine yerleştirdiğimiz bir takım elektrotlar ile küçük akımlar vererek, prostat bölgesine yaptığımız herhangi bir ağrılı girişimin vücut ve beyin tarafından algılanmasını önleyecek bir mekanizma geliştirdik. Hiçbir lokal anestezi işlemi uygulamadan yaptığımız işlem sonrası hastalarımız son derece memnun. Tekniğimiz sayesinde hastalara çok daha az iğne girişi ile bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Prostat kanseri tanısındaki en ciddi aşamayı da geliştirdiğimiz teknik ile ağrısız bir şekilde halletmiş oluyoruz. İnflate tekniği 2021 yılından beri kullanıyoruz. 300’ün üzerinde bir hasta seyrimiz oldu. Daha önce farklı teknikte biyopsi aldırmış hastalarımızda biz inflate tekniğinde biyopsi aldığımızda çok ağrısız bir şekilde işlemin yapıldığının geri bildirimini alıyoruz. ‘Bir kez daha biyopsi almamız gerekse bir direnç gösterir misiniz?’ diye sorduğumuzda hastalar aynı teknik ile bir daha biyopsi aldırabileceklerini söylüyorlar. Bu da son derece sevindirici. Oldukça kolay bir şekilde inflate yöntemini uygulayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“İnflate yönteminde daha az iğne girişi olduğundan enfeksiyon riski de daha az”

Uygulanan teknik ile daha az iğne girişi dolayısıyla enfeksiyon riskinin de daha az olduğunu vurgulayan Dr. Bolat, şunları söyledi:

“Biyopsi aldığımız inflate yönteminde prostatın en az 2-3 bölgesine daha az lokal anestezi için iğne girişi yapma imkanımız var. Klasik yöntemlerde hata ağrı duymasın diye prostatın sağlı sollu 2 bölgesi ve 1 de orta bölgesine en az 3 noktaya lokal anestezi uygularız. Bu işlem makat bölgesinden girdiğimiz için kirli bir alandan steril bir alana mikropların yayılmasına, bu mikropların da hayatı tehdit eden ciddi enfeksiyonlara sebep olabilir. Geliştirdiğimiz inflate yöntemi ile ek olarak yapılan en az 3 iğne girişinden de hastaları kurtarmış oluyoruz. Dolayısıyla klasik yöntemde 15 iğne girişi yapmamız gerekirken, bizim yaptığımız yöntemde 12 biyopsi alacaksak 12 biyopside sınırlandırıyoruz. İlave yapılacak en az 3 iğne girişine gerek kalmıyor. Bu enfeksiyon ve hayatı tehdit eden ciddi durumlara kullandığımız teknik ile biraz daha az sebep olmuş oluyoruz. Bu bakımdan da oldukça güvenilir bir yöntem. Şehirler arası gelen hastalarımız var. Biz bu işlemi yapıyoruz. 5 dakika dinlendirdiğimiz hastalarımız hiçbir sıkıntı çekmeden ağrısız bir şekilde tekrardan kendi illerine seyahat edebiliyorlar.”