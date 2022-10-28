Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı İşmen: "Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri temel öncülüğümüzdür "

Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Ahmet Tarık İşmen, "Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri temel öncülüğümüzdür ve ulusal sağlık politikalarında yer almalıdır. Türk Diş Hekimleri birliği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplum ağız diş sağlığını geliştirici projelerin koruyucu hekimlik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Türk Diş Hekimleri Birliği 19. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Ahmet Tarık İşmen’in konuşmasının ardından divan seçimi yapıldı. İşmen konuşmasında, “Halkın ağız diş sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için en doğru seçenek hizmet alımının bir an önce gündeme gelmesidir. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri temel öncülüğümüzdür ve ulusal sağlık politikalarında yer almalıdır. Türk Diş Hekimleri birliği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplum ağız diş sağlığını geliştirici projelerin, koruyucu hekimlik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

18. dönemde neler yaptıklarından bahseden İşmen, “Türk Diş Hekimleri Birliği modern çağın gereği olarak dijitalleşme adımını attı. Elektronik belge yönetim sistemini hizmete aldı. Odalarımızın bu sürece teknolojik entegrasyonunu hızlandırabilmek için destek verdik. Yakın bir gelecekte üyelerimizin özlük işlerini, oda yöneticilerimizin yönetsel görevlerini mobil aplikasyonlarla halledebileceği bir dönemin kapısını araladık” ifadelerini kullandı.

Genel kurula AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Türk Hemşireler Derneğinden Dr. Gülten Koç, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Tülin Taner, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Ömer Üner, Türk Diş Hekimleri Birliği’nin eski Genel Başkanı Eser Cilasun katıldı.