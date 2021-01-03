Türk bilim insanlarından müthiş icat!

Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisinde önemli bir çalışmaya imza atarak, yerli ve milli imkânlarla ağızdan ve burundan sürüntü almadan, idrardan alınan örnek ile koronavirüsü teşhis eden bir tanı kiti geliştirdi. Hamilelik testlerine benzer bir şekilde çalışan tanı kiti, virüsü 15 saniyede yüzde 96 güvenilirlikle teşhis ediyor. Hastanın virüs yükünün seviyesini tespit edebilen tanı kiti ile hastanın klinik seyri takip edilebiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN RUHSATLANDIRILDI

Uzman Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, geliştirdikleri Kovid-19 Tarama Test Kiti "Foaming Test"ini şöyle anlattı: "Testimiz onay aldı. Sağlık Bakanlığı'nca da ruhsatlandırıldı. İlk etapta 160 hasta üzerinde test yapıldı. Hastanede yapılmış test sayısı 5 binin üzerinde. Sonuç olarak bir ürün haline getirdik. Bizim burada baktığımız, idrardaki canlı ya da cansız virüs değil, esasında virüsün kendine ait yapıların idrarla çıkıp çıkmadığı. Yani vücudunuza ne kadar virüs girerse ona ait aminoasit yapılar o kadar çok idrarda çıkar ve reaktanımız bu yapılarla birlikte reaksiyona girerek belli bir köpük oluşturur. Bu köpüğü tüpün üzerindeki renk skalasına göre değerlendirip hastanın virüs yükünü tespit ediyoruz. Yani senin vücudunda virüs yükü var, virüs yükün az veya çok fazla diyebiliyoruz. Onun dışında testin diğer avantajı da testin yüzde 96 gibi yüksek oranda doğruluk payı var. Testin kullanımı çok kolay. Yaklaşık 15 saniyede sonuç veriyor. Türkiye'de böbrek rahatsızlığı olup olmadığını bu testle de tarayabiliriz."