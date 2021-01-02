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Türk bilim insanlarından dünyada bir ilk

Bioeksen’den mutasyonlu koronavirüs tanısını 40 dakikada gerçekleştiren yeni teknoloji

Sağlık 02.01.2021, 14:45
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Türk bilim insanlarından dünyada bir ilk

Türk bilim insanları, mutasyonlu yeni SARS-CoV-2 varyantının 8 saat süren kesin tanısını, 40 dakikada gerçekleştiren yeni bir teknoloji geliştirdi. Türk teknolojisi ile mutasyonlu SARS-CoV-2’nin bir coğrafyada olup olmadığının tespiti ve tespit edildiği bölgelerde yayılım hızının takibi hızlanacak ve kolaylaşacak. Bioeksen tarafından geliştirilen yeni teknoloji, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından saha taramalarında kullanılmaya başlandı. Dünyada bir ilk olan teknoloji mutasyondan etkilenen ülkelere ihraç edilebilecek. 

Kısa süre önce, Bioeksen Ar-Ge Teknolojileri ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliği ile geliştirilen “Bio-Speedy® SARS-CoV-2 (2019-nCoV) qPCR Tespit Kitiyle, Dünya Sağlık örgütü onayını alarak, acil durum kullanım listesine girmeyi başaran Bioeksen, geliştirdiği yeni teknolojiyi duyurdu.

Son günlerde dünya gündeminin odağında koronavirüs mutasyonu var. İngiltere’de yapılan bilimsel araştırmalar Kasım ayından bu yana İngiltere’deki vaka sayılarında hızlı bir artışın yaşandığını gösterirken, yetkililer İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti’nin hasta sayısıyla başa çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yapıyor. Çalışmalar, bu artışın sebebinin SARS-CoV-2 virüsünün yeni bir varyantı olduğunu işaret ederken, Kasım ayının ortalarında nadiren rastlanan bu varyantın oranının 1 ay gibi kısa bir sürede bulunduğu coğrafyada pozitiflerin %60’ına ulaştığını da gösteriyor. 

Mutasyondan etkilenen ülkeler İngiltere ile de sınırlı değil. Aralık ayında yapılan bilimsel çalışmalar varyantın Danimarka, İrlanda, İsrail, Hollanda, İzlanda, İsviçre, Almanya, İtalya, Fransa, İsveç ve son olarak da Amerika’da da dolaşıma girdiğini gösteriyor. Bilim insanları, varyantın yüksek yayılma hızı nedeniyle, bir süre sonra tüm Dünya’da baskın SARS-CoV-2 olabileceğini öngörüyor. 

8 saat süren tanı süresini 40 dakikaya indiriyor

Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, Türk bilim insanları da mutasyonlu yeni SARS-CoV-2 varyantının 8 saat süren kesin tanısını 40 dakikada gerçekleştiren yeni bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Bioeksen tarafından geliştirilen, mutasyonlu SARS-CoV-2’nin bir coğrafyada olup olmadığının tespiti ve tespit edildiği bölgelerde yayılım hızının takibini hızlandıracak teknoloji, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından saha taramalarında kullanılmaya başlandı.

Bioeksen Ar-Ge Teknolojileri tarafından yapılan açıklamada: “Mutant varyantın Türkiye’de dolaşımda olup olmadığının hızlı tespiti ileride yaşanacak anormal vaka artışlarının erken tespiti anlamına geliyor. Ayrıca, ülkeye giriş noktalarında yapılacak hızlı testlerle, bu varyantın ülkemize girişinin önüne de geçilebilecek. Mevcut aşıların mutant varyant üzerinde etkinliğinin halen test edilmemiş olması da üzerinde durulması gereken diğer bir konu. Geliştirilen yeni teknoloji sayesinde, çok fazla sayıda örneğe uygulanması yüksek maliyet ve zaman gerektiren “DNA dizileme” yöntemi ile aylarca sürecek ve çok yüksek maliyetlerle tamamlanabilecek “mutant taramasının” kısa sürede ve düşük maliyetlerle tamamlanabileceğinin altı çizildi.

Bioeksen tarafından geliştirilen yeni teknoloji saha taramalarında kullanılmaya başlandı

Türkiye’de ilk SARS-CoV-2 tespit kitini T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliği ile geliştiren Bioeksen, mutant varyantın hızlı ve kesin tanısı ile ilgili bir teknoloji geliştirdiğini 25 Aralık’ta gerçekleşen Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongresi’nde duyurmuştu. Geliştirilen kit ile 40 dakikadan kısa bir sürede yüksek sayıda örnek analiz edilebilmekte ve yeni varyantın kesin tanısı konulabilmekte. Bakanlık, yeni geliştirilen teknolojiyi kullanarak saha taramalarını başlatmış durumda. 

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