Türk Bilim İnsanları, Zeytin Çekirdeğinden Kahve Üretti!!

Teknolojiyi elektroniğin dışında farklı alanlarda da değerlendirmeyi seven bilim insanları, pek çoğumuz için sabahların vazgeçilmezi olan kahvelerle ilgili yeni bir gelişmeye imza attılar. Bir grup Türk bilim insanı, zeytinden kahve üretmeyi başardı.



Zeytin çekirdeğinden kafeinsiz kahve üretmeyi başaran bilim insanları, Türk kahvesi için de önemli bir alternatif geliştirmiş oldu. Hem üretim açısından daha az maliyetli, hem de kafeinsiz olan yeni kahve, zeytinin sadece bir kahvaltılık besin ya da yağ kaynağı olmadığını da bir kez daha göstermiş oldular.



Zeytin çekirdeğinden kafeinsiz kahve









Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, bitkisel kahve ve bitkilerin geri dönüşümü üzerine sürdürdüğü çalışmalarını zeytin çekirdeği ile noktaladığını ifade ederken şu şekilde konuştu:

"Son yıllarda zeytin yağının yanı sıra yaprağı, çiçeğinin birçok şifalı yönleri ortaya çıkıyor. Zeytin aslında çekirdeği içerisinde tohumunu barındıran ve tohumda fitokimyasal bulunduran oldukça önemli üründür. Zeytin çekirdeği 'yutulsun mu, yutulmasın mı?' tartışması sürerken, insanların hizmetine sunmak için kahve yapalım diye yola çıktık."

Ayrıca GAÜN Fitoterapi ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü de olan Prof. Dr. Şekeroğlu, zeytin çekirdeği kahvesinin menengiç kahvesine kardeş olacağını ve Gaziantep mutfağında yer edineceğini söyledi. Kahvenin acı olmadığını da ekleyen bilim insanı, sözlerini şu demeçle tamamladı:

"Bu acılığı yardımcı maddelerle melengiç ve tarçın gibi belli ürünlerden katarak ortadan kaldırdık. Yüzde 70 zeytin çekirdeğinden oluşan, hem sağlıklı hem de damak tadına hitap eden kahve üretmiş olduk. Zeytin çekirdeği aynı zamanda kafeinsiz kahvedir. Kafeine duyarlı kişiler, normal Türk kahvesini ve diğer kahveleri tüketemiyor. Kahve bir kültürdür. Menengiç kahvesine bir kardeş geliyor. Gaziantep'e gelenler artık zeytin çekirdeği kahvesini de isteyecektir."





Kaynak: (webtekno)