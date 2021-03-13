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Turizm çalışanları öncelikle aşılanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’nin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini açıkladı.

Sağlık 13.03.2021, 09:41
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Turizm çalışanları öncelikle aşılanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter adresinden yapılan duyuruda, "Güvenli Turizm Programı kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığımızla birlikte Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ni bugün itibarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili bakanlığın açıklaması şöyle

Konu: Turizmtesislerindeki Personelin Aşı Programına Dahil edilmesi

Turizm sezonunun açılmasını takiben ülkemizdeki turizmhizmetlerinin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde açık kalmasını sağlamakamacıyla, ilketapta;

Güvenli TurizmSertifikalı ve Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisleri (Açık olanlar)

Güvenli TurizmSertifikalı ve Diğer Belgeli Konaklama Tesisleri (Açık olanlar)

Güvenli TurizmSertifikalı ve Bakanlık Belgeli Yeme-İçme Tesisleri (Açık olanlar)

Seyahat Acenteleri

Turizm Taşıma Belgeli ve Güvenli TurizmSertifikalı Araçlar (her araç için iki şoför)

Profesyonel Tur Rehberleri (Eylemli) olmak üzere, aşı programına alınması konusunda Bakanlığımızca çalışmalara başlanmıştır.

GüvenliTurizmSertifikasyonProgramıiledeentegreedilmişolanbusistemdeişletmelereözelbirveri girişsistemioluşturulmuştur. Sistemeverigirişiiçinhertesisbirtesisyetkilisibelirleyecektir.Bu doğrultuda hertesisiçin birkullanıcıatanmışolacaktır.Sisteme girildiğinde öncelikle tesisin açık olup olmadığına dair bilginin girilmesi; açık olmayan tesislerin ise açılacağı tarihin sisteme girilmesi gerekmektedir. Tesis yetkilisi tarafından aşağıda belirtilen bilgilerin sisteme girilmesi gerekmektedir.

•Ad, Soyad

• TC Kimlik No (Mersis üzerindenkontrol edilecektir)

• SGK No

• Doğum Tarihi

• İletişimnumarası

• Görev

• Aktif / Askıda / Taşeron / Stajyer / İş Başı EğitimProjesi

• Personel ilk işe giriş tarihi

• SGKişe giriş bildirgesi

Tesislerin bilgi girişlerini yapacağı uygulama linki aşağıdaki şekildedir. https://turizmpersoneli.tga.gov.tr/

Aşılama sistemi öncelikli olarak açık olan tesislerde görev yapan personelden başlayacaktır.

Dahasonra açılış tarihi esas alınarak diğer tesisler de kademeli olarak sürece dahil edilecektir. Bu çerçevede tesis yetkilisi tarafından personelin zamanında aşı programına dahil edilmelerine ilişkin sürecin titizlikle takip edilmesi ve personelin bu konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. E-nabız sistemi üzerinde aşı sırası gelen personelin de randevusunu zamanında alması da önem arz etmektedir.

İşletmenize dairyukarıda belirtilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz birşekilde sisteme girilmesi işletmenizin sorumluluğundadır. İşletmelerin; yenipersonel alımı, personelin işten ayrılması/ çıkarılması durumlarında TGA’ya anında bildirimde bulunarak sistemdeki bilgileri güncellemelerizorunludur.Yanıltıcıbilgi/belge giren tesislerin GüvenliTurizm Sertifikasyon Belgesi iptal edilecektir.

Turizm Personeli Kayıt Sistemi’ne ulaşmak için:

https://turizmpersoneli.tga.gov.tr/

TGA Destek Hattı:

0850 24 00 119

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