Turhan: "Erkeklerin 8’de 1’i, kadınların 11’de 1’i kanserden ölüyor"

İskenderun Gelişim Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emin Turhan, dünyada erkeklerin 8’de 1’inin, kadınların ise 11’de 1’inin kanserden hayatını kaybettiğini söyledi.

Gelişim Hastanesinde gerçekleştirilen kanserle mücadele programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Müdür Ahmet Ahraz, kanserde tanı, tedavi ve cerrahide gelişmeye devam edeceklerini vurgulayarak, “İskenderun Gelişim Hastanesi olarak, kanser tanı, tedavi ve cerrahisi konusunda, alanında uzman ve tecrübeli ekibimizle birlikte, etkili ve kaliteli tedavi hizmetini, İskenderun’umuza ve bölgemize sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Özellikle kanser cerrahisinde önemli başarılara imza atan değerli doktorlarımız Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aydemir Ölmez ve KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suphi Bulğurcu’yu Gelişim ailesine kazandırdığımız için mutluyuz. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sadık Muallaoğlu, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ezgi Oymak ve şu an bizimle birlikte olamayan Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Cem Önal öncülüğünde, Gelişim Hastanesi olarak kanser tanı ve tedavisini, multidisipliner bir anlayışla gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Gelişim Hastanesi olarak, onkoloji merkezinin kuruluşundan bu güne kadar verdikleri hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunan Başhekim Uzm. Dr. Emin Turhan, “Dünya geneli erkeklerin 8’de 1’i, kadınların ise 11’de 1’i kanserden hayatını kaybediyor. Fakat kanser, erken tanı yöntemleriyle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Gelişim Hastanesi olarak amacımız, doğru kadrolarla ve tedavilerle, bölge halkımızın yaşam kalitesini arttırmayı hedeflemektir. Hastane olarak kanser tedavisine, Temmuz 2014 yılında radyasyon onkolojisi birimini kurumumuza kazandırarak başladık. Akabinde Ağustos 2015 yılında tıbbi onkoloji birimini açarak onkoloji merkezimizi geliştirmeye devam ettik. Açıldığı tarihten itibaren Doç. Dr. Sadık Muallaoğlu hocamızın gösterdiği özverili çalışmalarla bölge halkımıza yardımcı olmaya çalıştık. Ardından 2017 yılında Başkent Üniversitesi ile ışın tedavisi konusunda işbirliğimiz oldu ve Uzm. Dr. S. Ezgi Oymak hocamızı kadromuza kattık. Gelişim Hastanesi olarak tamamıyla insani unsurları ön planda bulundurarak, bölge halkımıza hizmet vermeye çalıştık ve devam edeceğiz” diye konuştu.

Tıbbi onkoloji birimi olarak hastaya, en uygun ve en son tedavi yöntemlerini uyguladıklarının altını çizen Doç. Dr. Sadık Muallaoğlu ise “2015 yılından beri Gelişim Hastanesi’nde hizmet vermekteyim. Hastaneye başladığımda, bölgede ciddi bir kanser görülme sıklığı olmasına rağmen İskenderun’da hiçbir şekilde kemoterapi hizmeti verilmiyordu. Şuan her yıl ortalama 700 yeni vakaya tedavi uyguluyoruz. Tedavilerimize, düzenlediğimiz konseyle karar veriyoruz. Diğer branşların aramıza katılmasıyla da kadromuz güçlenmeye devam ediyor” dedi.

Konuşmasında kanser tedavisinin ekip işi olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. S. Ezgi Oymak, “2017 yılından bu yana Başkent Üniversitesi ile birlikte sunduğumuz hizmet ile hastalarımızın şehir dışına gitmelerine gerek kalmaması için gayret ediyoruz. Şunu rahatlıkla diyebilirim ki, uyguladığımız tedaviler dünya ortalamasının üzerinde. Başkent Üniversitesi ile birlikte çalışmalarımız da hep bu yönde olmuştur. Kanser tedavisi, bir ekip işidir. Gelişim Hastanesine de böyle insanları kazandırdığı için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu

Kanserde erken tanının önemini belirten Doç. Dr. Suphi Bulğurcu da, “Branşımız dâhilinde çok fazla duyulmayan; yutak, bademcik, gırtlak kanserlerinin en önemli sebebinin başında, sigara bulunmaktadır. Sigara kullanımları devam ettiği sürece, bu kanser türlerini görmeye devam edeceğiz. Erken tanıda; geçmeyen yaralar, ses kısıklıkları ve boyunda devam eden şişlik şikayetleri, hasta için uyarıcı olmalıdır. İleri evrelerde hasta bize geldiği zaman, bazen elimiz kolumuz bağlanıyor. Bu nedenle erken tanı ile hastalarımızın hayat kalitesi artmakta ve daha iyi sonuçlar alabilmekteyiz. Kanserde erken tanı hayat kurtarıyor” dedi.

Genel Cerrah Prof. Dr. Aydemir Ölmez ise Gelişim ailesine katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, “Kanser, multidisipliner bir yaklaşımdır ve birçok branşın bir arada ele alacağı bir hastalıktır. Bu yaklaşımın; radyoterapi, tıbbi onkoloji ve cerrahi ayağı vardır. Bu ayaklardan biri eksik olduğunda, tedavi tamamdır denemez. Bu nedenle İskenderun Gelişim Hastanesi büyük bir adım attı ve kurdukları merkezin alt yapısını güçlendirmeye devam ediyor” diye konuştu.