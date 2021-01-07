banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İran'dan ABD'de yaşanan olaylara ilk yorum geldi
İran'dan ABD'de yaşanan olaylara ilk yorum geldi
Whatsapp'ı silme vakti geldi mi? Verilerimizi Facebook'la paylaşacak...
Whatsapp'ı silme vakti geldi mi? Verilerimizi Facebook'la paylaşacak...
O KENTE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI!
O KENTE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI!
Trump hakkında tutuklama kararı çıkartıldı!
Trump hakkında tutuklama kararı çıkartıldı!

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 1 yılda 458 organ nakli gerçekleşti

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2020 yılında 244’ü karaciğer nakli olmak üzere toplam 458 organ nakli gerçekleştirildi. Bölge illerine de şifa dağıtan merkezde, pandemi sürecinde ise 250 bin PCR testi yapıldı.

Sağlık 07.01.2021, 14:02
7
Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 1 yılda 458 organ nakli gerçekleşti

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2020 yılında 244’ü karaciğer nakli olmak üzere toplam 458 organ nakli gerçekleştirildi. Bölge illerine de şifa dağıtan merkezde, pandemi sürecinde ise 250 bin PCR testi yapıldı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin 2020 yılı faaliyet raporu açıklandı. Karaciğer Naklinde dünya ikicisi olan merkezde bu yılda pandemiye rağmen 244 karaciğer nakli gerçekleştirildi. Geride kalan 2020 yılındaki çalışmaları değerlendiren Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur, Mart ayında Türkiye’de de görülen korona virüs nedeniyle acil olmayan ameliyatlara ara verildiğini ve bazı nakiller ile kanser hastalarının tedavilerine devam edildiğini söyledi.

Ağustos ve Eylül aylarında vaka sayılarında yeniden bir artışın yaşandığına dikkat çeken Beytur, alınan yeni kısıtlama kararları ile birlikte şu sıralar vakaların azaldığını ifade etti. Bu süreçte Pandemi hastanesi olarak hizmet verdiklerini aktaran Beytur, “Pandemi hastaları ile diğer hastalara ayrı ayrı yoğun bakım ve servisleri tahsis ettik. Aynı zamanda kanser hastaları başta olmak üzere nakillere de devam ettik. Çoğu hastane de pandemi dışında hastaya bakılmazken biz diğer hastalara hizmet verdik” dedi.

Temmuz sonunda 217 yataklı Onkoloji Hastanesi’nin de hizmet vermeye başladığını ifade eden Beytur, 1 yılda verilen sağlık hizmetlerine dair istatistiki bilgiler de paylaştı. 2020 yılında 500 binden fazla hastanın hastanelerine başvurduğunu dile getiren Beytur, 50 bin hastanın yatarak tedavi gördüğünü ve yaklaşık 40 bin hastanın da ameliyat olduğunu söyledi. Bu süre zarfında toplamda 458 organ naklinin de hastanelerinde gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Ali Beytur, “244 karaciğer nakli, 188’de kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirdik bunun 11 tanesi çocuk hastaydı” ifadelerine yer verdi.

Pandemi sürecinde bölgede PCR testlerinin yapılması için ilk hastanelerinin akredite olduğunu ifade eden Beyrut, bu süreçte toplamda 250 binden fazla kişinin korona virüs testinin de merkezlerinde yapıldığını dile getirdi. Beytur, ayrıca son günlerde İngiltere’de ortaya çıkan ve Türkiye’de de görülen mutasyona uğrayan virüsünde tespiti için yeni tanı kitlerinin Malatya’da da yapılmaya başlanıldığını aktardı.

Hastane olarak elde ettikleri tüm başarılarının altında akademik birikim ve güçlü bir alt yapının olduğuna vurgu yapan Başhekim Beytur, Türkiye’nin de en büyük Aferez ünitesinin de kendi merkezlerinde olduğunu söyledi. Korona virüs döneminde etkin tedavi yöntemlerinden biri olan İmmun Plazma tedavisinin de ilk kez hastanelerinde uygulanmaya başlanıldığını dile getiren Beytur, “Bu süre dahilinde hazırladığımız 665 adet plazmayı Kızılay aracılığı ile Türkiye’deki birçok ile gönderdik. Beytur, pandemi döneminde tüm hastanelerde kadro tahsis edildiğini de belirterek, “Hastanemize 300 hemşire ile bir o kadar da yardımcı sağlık personeli atandı. Şuanda sağlık personeli açığımız bulunmuyor” dedi.

Bu süreçte pandemi ile mücadele de ön safta yer alan sağlık görevlilerinin de virüse yakalandığını aktaran Beytur, “Hastanemizde de yaklaşık 800 personelimiz Coviz-19’a yakalandı. Çalışan personelimizin neredeyse dörtte biri oranında vakamız oldu. Allah’a şükür herhangi bir can kaybımız olmadı. Bu nedenle virüs tehlikesi sona erene kadar halkımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına rivayet etmesini istiyoruz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12